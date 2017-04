Os 10 pratos que não vai querer perder no Peixe em Lisboa

Todos os anos, Maria de Lourdes Modesto faz questão de passar pelo Peixe em Lisboa para provar uma deliciosa pescada com espinafres, caril e amêndoas. É um dos pratos desta seleção de dez, amostra do que é possível comer na 10ª edição do festival que se prolonga até domingo, 9