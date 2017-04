Húmus picante de curcuma, por Ella Woodward

Receita do livro As Delícias de Ella - Todos os Dias, publicado pela editora Lua de Papel

“A verdade é que inventei esta receita por acidente. Estava com uma amiga a fazer as falafels do primeiro livro e ela leu mal as instruções: em vez de esmagar os ingredientes à mão, reduziu-os a molho. Foi o melhor erro de sempre, porque criou o meu húmus preferido, o que é uma grande afirmação, vinda de uma viciada em húmus. como este tipo de húmus praticamente todos os dias, com quase todos os pratos. É bastante viciante e melhora instantaneamente qualquer refeição. Faço grandes quantidades para petiscar em qualquer altura. Adoro-o com bolachas de arroz, com vegetais crus... ou simplesmente numa colher!” Ella Woodward

Ingredientes (para 1 taça)

2 latas de grão‑de‑bico (2 x 400 g), escorrido e lavado

10 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de xarope de tâmara

Sumo de 2 limões sumarentos

2 colheres de sopa de vinagre de sidra

2 colheres de sopa cheias de tahini

3 cabeças de alho, esmagadas

2 colheres de chá de cominhos, moídos

2 colheres de chá de coentros, moídos

2 colheres de chá de curcuma, moída

1 a 2 colheres de chá de malagueta, em pó (dependendo de quão picante o quer)

2 colheres de chá de pimentão‑doce

Sal e pimenta

Preparação

Coloque tudo no processador de alimentos, junte três colheres de sopa de água e triture até ficar uniforme.

Guarde num recipiente hermético, no frigorífico, durante uma semana, no máximo.

Neste seu segundo livro, As Delícias de Ella - Todos os Dias (Lua de Papel, 256 págs., €19,90), Ella Woodward juntou mais de cem receitas fáceis de fazer, à base de vegetais, sem glúten ou laticínios. Há sugestões para o pequeno-almoço (que até pode deixar prontos de véspera), refeições rápidas para os dias da semana, pratos mais elaborados para dias de festa, saladas para levar para o trabalho, uma seleção de chás e smoothies, e ainda sobremesas.

Ella Woodward tornou-se conhecida por causa do seu blogue, onde partilhava receitas, depois de ter alterado radicalmente a sua alimentação devido a uma doença rara. Leia aqui a entrevista, feita aquando da publicação em Portugal de As Delícias de Ella, o seu primeiro livro de receitas.