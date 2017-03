3º Festival Internacional do Ouriço-do-mar: picos de sabor na Ericeira

Na vila da Ericeira, no concelho de Mafra, o ouriço-do-mar volta a brilhar à mesa dos restaurantes, num festival gastronómico que, até ao próximo domingo, 9, inclui também um lote de chefes de cozinha convidados a levar propostas mais arrojadas ao mercado municipal

Na chapa, em risoto, numa açorda, com massa ou simplesmente ao natural. São diversas as utilizações culinárias que se podem fazer do ouriço-do-mar, esse bicharoco estranho protegido por espinhos e de intenso sabor que, pelo terceiro ano consecutivo, volta às mesas da Ericeira, vila de pescadores da qual se diz ter sido, em tempos, chamada de Ouriceira.

Ao todo são 24 os restaurantes que aderiram ao 3º Festival Internacional do Ouriço-do-mar, iniciativa da Câmara Municipal de Mafra e da respetiva junta de freguesia, que decorre entre esta sexta-feira, 31, e 9 de abril. E que vai implicar muitos quilos do dito – é preciso abrir um ouriço para encontrar, protegidas pela carapaça de espinhos, cinco “línguas” (que na verdade são os seus órgãos reprodutivos) e são apenas estes pedaços, de textura cremosa e forte sabor a mar, que se comem. Oportunidade única também são sessões de showcooking que acontecem ao sábado, dias 1 e 8 de abril, no Mercado Municipal da Ericeira, onde vários chefes de cozinha vão mostrar propostas mais arrojadas. Entre os convidados está o australiano Justin Jennings (do restaurante DownUnder, em Lisboa), o peruano Roberto Sihuay (restaurantes Ceviche 103 e Nikkei 103, em Barcelona), e os portugueses António Alexandre (do Lisboa Marriott Hotel) e Paulo Morais (Rabo d’Pêxe, em Lisboa). Ao longo destes dois dias, haverá ainda provas de vinho e de cerveja artesanal, e harmonizações vínicas.

Já na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva vão estar biólogos e investigadores (sáb, 1, 9h30-13h), a dar especial atenção a temas como o repovoamento desta espécie marinha, a necessidade de se aprofundar o conhecimento científico e de assegurar que este chegue a mariscadores e pescadores. O objetivo é, diz a organização, promover um produto endógeno do concelho, dá-lo a conhecer a iniciados e satisfazer apreciadores experientes. Haja, pois, muitos ouriços e imaginação quanto baste.

Veja aqui a lista dos 24 restaurantes aderentes:

7 Praias na Baleia

A Brasa na Gruta

A Canastra

A Tasquinha

Esplanada das Furnas

Estrela do Mar

Funky

Golfinho Azul

Mar à Vista

Marisqueira Brisa

Marisqueira César

Marisqueira Furnas

O Vigarista

Prim

Retiro da Bela Sombra

Ribeira d’Ilhas Surf Restaurant & Bar

Restaurante Dom Carlos

Restaurante Sul

Sushi Drinks Club

Ti Matilde

Tik Tak

Toca do Caboz

Uni Sushi

Viveiros do Atlântico

3º Festival Internacional do Ouriço-do-mar > restaurantes da Ericeira > 31 mar-9 abr > sessões de showcooking + provas de vinho e cerveja artesanal > 1 e 8 abr, sáb 16h-21h > Mercado Municipal > R. do Mercado, 22, Ericeira