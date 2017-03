Finos Segredos: Receitas da minha terra

No centro de Vale de Cambra, há uma nova cafetaria com garrafeira e produtos made in Portugal, a Finos Segredos

LUCILIA MONTEIRO

Temos aqui o melhor de Portugal para a mesa”, garante Isilda Rodrigues de Sousa, sócia-gerente da Finos Segredos, a marca de compotas nascida há cinco anos que, em dezembro passado, abriu esta cafetaria com garrafeira e produtos nacionais. “Queremos resgatar as muitas coisas boas feitas nas aldeias, que correm o risco de desaparecer.” É o caso dos deliciosos figos pingo de mel da região do Fundão, secos ao sol numa esteira, sob apertada vigilância da D. Lurdes e que agora se acomodam numa bonita caixa de madeira na loja nova. Ou do sortido de biscoitos artesanais da D. Maximiana, feitos à base de frutos nobres como amêndoa, coco, avelã e noz. De muito andar às voltas por serras e aldeias, Isilda Rodrigues de Sousa sabe as histórias, não só dos produtos, mas também de quem os faz. “Gosto de conhecer as pessoas e os sítios”, diz.

Atualmente, a Finos Segredos tem já 55 compotas (mirtilo, figo com vinho do Porto, morango com tangerina, laranja com café, kiwi com abacaxi, physalis, curgete, chuchu...), todas de confeção artesanal, apenas com fruta e legumes de pomares da região de Vale de Cambra e Sever do Vouga. A estas juntaram-se, entretanto, outras iguarias, como biscoitos, enchidos, amêndoas, figos, bolachas, mel e queijo da serra (confecionado com leite de ovelha de raça bordaleira).

À entrada da cafetaria, à direita, estão as compotas, as bolachas e os biscoitos e, do lado oposto, os vinhos, os licores e os espumantes, de que a Finos Segredos é distribuidora. Depois é seguir à descoberta, para encontrar também produtos de outras marcas, como o azeite Chousas Nostras, o vinagre Moura Alves, os bombons da Delícia, as tabletes da Feitoria do Cacao ou as ervas para infusão e o tempero do Cantinho das Aromáticas... Uma espécie de volta a Portugal à boleia dos sabores nacionais.

Finos Segredos > Av. Camilo Tavares de Matos, 376, Vale de Cambra > T. 256 032 926 > seg-sáb 9h30-19h30