Cacau Cru: Para comer, sem remorsos

Trocar os ingredientes “maus” pelos “bons” é o lema de Catarina Diniz que faz, por encomenda, doces e salgados em versão saudável. E – diga-se – bem apetitosos

Em jeito de balanço deste ano dedicado a fazer doces e salgados por encomenda, Catarina Diniz pode dizer que se há bolo que é um êxito, esse bolo é o de chocolate de duas camadas. A Cacau Cru nasceu para dar resposta a quem procura uma alternativa saudável na hora de organizar um jantar especial, uma festa ou um lanche de aniversário. E quando dizemos saudável, estamos a falar de coisas que fazem – e sabem – bem porque são feitas com bons ingredientes.

Na cozinha de Catarina Diniz não entra nem farinha de trigo, nem manteiga, nem açúcar refinado. As suas receitas têm como base as farinhas de aveia, arroz ou amêndoa e, nas gorduras, usa apenas óleo de coco, pasta de frutos secos ou abacate. O doce vem das tâmaras, do açúcar mascavado ou da geleia de arroz. E os laticínios substituídos por bebidas vegetais. O que faz dos minimuffins de quinoa com espinafres e queijo feta ou das madalenas de amêndoa e curgete (€15/12 unidades), por exemplo, uma opção para vegans e para quem o glúten ou a lactose não entra na dieta.

O site da Cacau Cru serve de montra aos doces e salgados de Catarina Diniz com fotografias de arregalar o olho e fazer crescer água na boca. Minipizzas de tomate e curgete (€10/12 unidades), pipocas de grão agridoces (€10) ou chips de couve kale, a mais recente novidade. Catarina confessa que é mais doceira, para dizer que o que gosta mesmo de fazer são bolos, aos quais os mais gulosos vão dificilmente resistir.

O tal bolo de chocolate de duas camadas que decora com avelãs (€40), mas também bolo de banana e manteiga de amendoim (€25) ou bolo de curgete com creme de arroz (€40). Mais frescos e leves são a tarte de lima e abacate (€35) e o cheesecake vegan com frutos do bosque (€40). O salame de cacau cru (€20) faz as delícias dos miúdos nas festas de aniversário, e também os brownies com caramelo de malte (€20/12 unidades) ou ainda os cupcakes de chocolate e abacate (€15/12 unidades). Aguçado o apetite, falta mesmo só dizer que as encomendas têm que ser feitas, no mínimo, com três dias de antecedência. Depois é só aguardar pelo toque da campanha.

A granola da Cacau Cru é orgânica e leva flocos de aveia, de millet e trigo sarraceno, coco ralado, frutos secos, geleia de arroz, sementes e canela (500 gramas., €8,50).

Cacau Cru > www.cacaucru.pt > T. 91 829 9501 > entregas em Lisboa (grátis), fora de Lisboa (acresce uma taxa de €5) e envio por correio