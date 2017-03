A carta do Porto Novo é orgulhosamente portuguesa

As raízes da nossa cozinha estão bem presentes nas sugestões para a primavera/verão do restaurante do Sheraton Porto Hotel

Lucília Monteiro

Antes de surgirem os comentários sobre as doses miniaturas (um cliché associado à cozinha de autor), é preciso esclarecer que as imagens correspondem ao almoço de apresentação da nova carta primavera/verão do Porto Novo. A bem do estômago dos jornalistas, os oitos pratos e as sobremesas servidos foram reduzidos, embora tenham mantido todas as peças e, sobretudo, todo o sabor. O caminho está bem traçado: ir cada vez mais ao encontro das raízes da cozinha portuguesa. “É o que os clientes nos pedem e nós também fazemos questão de seguir por aí”, conta Ilídio Barbosa, o chefe do restaurante do Sheraton Porto Hotel.

Antes de nos sentarmos à mesa, ainda houve tempo para visitar o jardim de aromáticas, acompanhados por um dos seus cuidadores, o subchefe de cozinha José Moura. Flores borragem, lúcia-lima, cebolinho, endro, orégãos, coentros, salsa, vários tipos de tomilho, salva e hortelã crescem nos canteiros e alimentam (não inteiramente, porque não existem em quantidade suficiente) as criações culinárias da equipa. “É muito gratificante poder trabalhar com as nossas ervas”, diz Ilídio Barbosa. Há toda uma política de sustentabilidade na cozinha, que passa por privilegiar os produtos da época, de produtores locais.

Para esta primavera/verão, a frescura dos sabores transparece em cada garfada. Nas entradas, foram destacadas duas sugestões: as Texturas do Mar, um trio formado por sauté de vieira lacada em manteiga de cacau, Camarão envolto em massa kadaif com tártaro de robalo do mar e Puré de aipo, espargos e micro verdes (€18,50); e Terrina de foie gras e alperce, acompanhada de Crumble de granola e sorvete de maçã verde, além de Gema de vinho do Porto e micro verdes (€14). Seguiram-se três pratos de peixe, desde os mais elaborados, como o sauté de peixe-galo e camarão (€32), acompanhado por risoto de cenoura e espargos verdes, com molho de alho doce (aprovadíssimo), aos incluídos na página dedicada aos “tachinhos do chefe”: a açorda de marisco (€17) e a cataplana de peixes da nossa costa (€29). Comida de conforto, com bons produtos.

O prato de carne foi partilhado por três sugestões: Carré de cordeiro de leite com geleia de menta (€29), com couscous de especiarias, mini legumes e molho de rosmaninho; Vazia maturada grelhada com flor de sal (€33), servida com tomate recheado com quinoa, duo de espargos glaceados e molho de estragão e hortelã; e Pato confit a baixa temperatura (€24), com mousseline de batata-doce, glaceado de legumes bebé e molho de vinho Madeira, uma das especialidades preparadas no forno a lenha (uma das apostas do Porto Novo), a deixar a carne bem tenrinha. Todas com sabores muito equilibrados.

Nas sobremesas, um parfait de maracujá sobre brownie de chocolate, com sabayon de vinho do Porto e cardamomo e groselha fresca (€9), aparece lado a lado com um Trio de doces portugueses (Ouriço de amêndoa em flor, Brullê de limonete e Quenelle de requeijão, por €9,50). Porque o que é nacional, e este caso comprova-o, é realmente bom.

Restaurante Porto Novo > Sheraton Porto Hotel, R. Tenente Valadim, 146, Porto > T. 22 040 4000 > seg-sex 12h30-15h, 20h-23h, sáb-dom 13h-15h, 20h-23h