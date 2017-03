O vinho sobe ao palco do Teatro Tivoli

Produtores de vinho, apreciadores e especialistas vão cruzar-se durante quatro dias no edifício histórico do Teatro Tivoli, em Lisboa. A iniciativa Vinhos em Cena começa esta quinta-feira, 23, e prolonga-se até domingo, 26, e o programa inclui provas, conferências, debates e momentos musicais

Lucília Monteiro

Um teatro não é um cenário imediatamente associado ao vinho. A não ser que se esteja a falar do Vinhos em Cena e aí faz todo o sentido. A partir desta quinta-feira, 23, e até domingo, 26, o edifício histórico do Teatro Tivoli, em Lisboa, recebe este iniciativa, que junta provas conduzidas, workshops, especialistas nacionais e internacionais, 40 produtores de várias regiões do País, debates e conversas.

Esta é a primeira edição do Vinhos em Cena que, para além de proporcionar experiências relacionadas com o vinho, permite ao público ficar a conhecer por dentro o histórico edifício do Tivoli. Durante os quatro dias da iniciativa, nos corredores do teatro, estão os stands dos produtores, no palco da sala principal decorrem as conversas e as conferências, na sala D. Antónia Ferreira acontecem os workshops (com a duração de 60 minutos e limitados a 30 participantes) e, nas frisas, há experiências vínicas e gastronómicas a dois onde se provam ostras com champanhe ou foie gras com Moscatel.

A cerimónia de inauguração, esta quinta-feira, 23, às 18 horas, encerra com a atuação de Kátia Guerreiro, que vai interpretar dois fados sobre a temática do vinho. Haverá mais momentos musicais ao longo dos quatro dias, pelo Quarteto de Cordas da Orquestra da Cidade. Entre os pontos altos do Vinhos em Cena, cuja direção técnica é da responsabilidade do enólogo Mário Louro, estão as conversas Em Cena Com, que reúnem especialistas da área do vinho e produtores vinícolas com personalidades do mundo da música, literatura ou humor. A primeira sessão é na sexta, 24, às 21 e 30, e junta Vasco Avillez, presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, eleito pela revista Wine Personalidade do Ano no Vinho, com o ator e comediante Aldo Lima e o músico Tiago Pais Dias.

Vinhos em Cena > Teatro Tivoli BBVA > Av. da Liberdade, 182, Lisboa > T. 21 315 1050 > 23-26 mar, qui 17h-20h30, sex 17h-23h, sáb 14h-24h, dom 14h-19h > €19,50 a €45 (inclui copo de provas)