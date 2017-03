No novo bar do Cais do Sodré, vai ser só dançar com o Tejo à vista

Dj Vitamine, conhecido pelos seus pores do Sol no Meco, é o residente das noites no Lisboa Rio-Club, o novo clube do Cais do Sodré

Mario Joao

Durante cerca de quatro anos, Luís Moreira procurou o sítio ideal para abrir um negócio onde pudesse casar a comida com a noite. Sempre junto ao mar e ao rio, palmilhou a Linha, de Cascais até Lisboa, cruzou-se com alguns locais, mas o projeto nunca chegou a concretizar-se. Até que, num feliz acaso, encontrou o edifício onde funcionou o Station e, antes ainda, o Bar do Rio, uma antiga referência das noites lisboetas.

Totalmente transformado, o Lisboa Rio – Restaurant & Club apresentou-se à capital, há cerca de três semanas semanas, de cara lavada – as cores e a decoração são novas, mas a vista sobre o Tejo é a mesma de sempre. Por ora, concentramo-nos no piso superior, onde fica o Club, com uma carta de bar a estrear, cocktails como o Old Fashioned, Negroni, Clover Club ou Mary Pickford, e noites programadas por Vitamine (André Falcão), o dj residente da casa. “Vamos andar pelo deep house e pelo house eletrónico, acessível e orgânico. Queremos misturar elementos reais como vozes e instrumentos tocados ao vivo (como aconteceu na noite de inauguração) com o dj e o digital”, explica o dj Vitamine. O sistema de som de alta-fidelidade é de fazer inveja a muitas casas e o jogo de luzes transforma por completo o ambiente da sala, com grandes janelas viradas ao rio, e duas zonas de lounge.

Até ao verão, “o Rio”, como começam a chamar-lhe, vai ainda abrir uma esplanada. Boas notícias, portanto.

O restaurante Lisboa Rio, dentro do qual está instalado o clube, serve durante todo o dia. A ementa tem sugestões como amêijoas em tomate e limão, tachinho de porco preto, pregado grelhado com açorda de sapateira ou lombo de novilho com acelgas.

Lisboa Rio – Restaurante & Club > Cais do Gás, Armz. A, Cais do Sodré, Lisboa > T. 21 242 2115 > sex-sáb 23h-5h (em breve também à quinta)