Francesinha, por Hélio Loureiro

Receita do livro À Moda do Porto – Gastronomia com História ao Alcance de Todos, publicado pela editora Almedina

Ingredientes (1 pessoa)

3 fatias de pão de forma

4 fatias de fiambre bem finas

60 g de bife do lombo bem batido e temperado

15 g de manteiga

1 salsicha fresca de porco

3 fatias de queijo flamengo

Para o molho:

0,5 dl de óleo

1 kg de ossos de vaca

2 cebolas médias

1 cenoura

2 dentes de alho esmagados

3 tomates maduros

1 colher de sopa de farinha

1 pacote de caldo de marisco (ou 1l de creme de marisco)

Molho inglês:

1 colher de sopa de mostarda

Piripíri

5 cl de brandy

5 cl de vinho do Porto

Preparação

Comece por fritar o bife na manteiga. De seguida, frite a salsicha fresca e corte-a em três no sentido de comprimento. Disponha as fatias de pão de forma e coloque o fiambre. Numa fatia coloque o bife, cobrindo-a com a outra fatia de pão com o fiambre e a salsicha fresca. Termine com a última fatia de pão e cubra tudo com o queijo flamengo. Leve ao forno até derreter o queijo. Cubra com o molho picante.

Para preparar o molho: Numa caçarola com 0,5 dl de óleo, coloque 1 kg de ossos de vaca e deixe-os alourar. Junte então duas cebolas médias, cortadas em rodelas finas, 2 dentes de alho esmagados, 1 cenoura cortada às rodelas e deixe ganhar cor. Junte 3 tomates frescos, 1 colher de sopa de concentrado de tomate, 1 colher de sopa de farinha de trigo e 1l de água. Deixe ferver por duas horas em lume brando e adicione um pacote de caldo de marisco dissolvido num pouco de água. Deixe ferver novamente e tempere, por fim, com molho inglês, 1 colher de sopa de mostarda, piripíri, 1 cálice de brandy e um de vinho do Porto. Deixe ferver mais um pouco e passe tudo por um passador. Retifique os temperos e sirva-o bem quente sobre a francesinha.