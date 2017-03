É a vez da carne n' O Prego da Peixaria

Os cortes de Wagyu e de picanha destacam-se na nova ementa d' O Prego da Peixaria, em Lisboa, que quer agora ser “um restaurante que também serve pregos”

Em 2013, foram dos primeiros a vender pregos e, na altura, diziam: “hambúrguer só se for de peixe e sem espinhas”. Seguiu-se a abertura de outras casas de pregos que replicaram os seus hambúrgueres de peixe. Agora, O Prego da Peixaria quer passar a ser “um restaurante que também serve pregos”, explica António Querido, do grupo Sea Me, proprietário de O Prego da Peixaria. E para isso fizeram algumas mudanças de fundo relativamente à ideia original. “Vamos alargar a gama de carnes e cortes e de opções saudáveis”, acrescenta.

Com cinco opções de carne, os clientes só têm de escolher o corte e a receita para o prego (€8 a €11,50), que será servido no habitual bolo do caco ou na tábua, uma nova opção. O bife raspado (Wagyu do Chile, raça certificada e originária do Japão), a picanha (Black Angus dos Estados Unidos), o lombo (Açores), o pavé (Wagyu) e o peito de frango (Portugal) podem juntar-se às receitas Clássico (manteiga de ervas), Dandy (queijo da ilha, cebola, alface), Yuppie (maionese de manjericão, queijo cheddar, pancetta), Geek (mozzarella, compota de tomate, manjericão) e Motard (chouriço e ovo).

E, como nos últimos tempos, têm notado uma preocupação crescente com a comida saudável, às tradicionais batatas fritas (€1,50), acrescentaram os legumes salteados al dente, numa versão caseira e saborosa (€1,50). Os tártaros de salmão fresco (€8) e de carne wagyu (€8,50), servidos na dose certa com ovo de codorniz e tostas de bolo do caco, são outras das novidades. Em breve, as ementas dos quatro restaurantes (Príncipe Real, Mercado da Ribeira, Saldanha e Alvalade) terão a informação nutricional dos pratos, iniciativa que resulta de uma parceria com a Universidade do Minho.

As novidades alargam-se ainda a mais dois restaurantes: um especializado em peixe, que abrirá no shopping das Amoreiras, até ao final de maio; outro, asiático e informal, que irá levar para Alvalade o melhor da gastronomia de países como a Índia, China ou Coreia.

Prego da Peixaria > R. da Escola Politécnica, 40, Lisboa > T. 21 347 1356 > Av. Praia da Vitória, 77 B, Lisboa > T. 21 354 0360 > Av. da Igreja, 34, Lisboa > T. 21 269 7980 > seg-dom 12h-24h, sex-sáb até 1h > Mercado da Ribeira, Av. 24 de Julho, Lisboa > T. 21 347 0556 > seg-dom 12h-24h, qui-sáb até 2h