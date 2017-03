Caves Messias: 90 anos de superação

Com sede na Mealhada, a empresa Caves Messias produz e comercializa vinhos das principais regiões, incluindo Espumante e Porto. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Messias é o nome de um empreendedor, de uma marca e de uma empresa com longo historial e grande prestígio. Tudo começou em 1926, quando Messias Baptista se matriculou no Tribunal do Comércio de Anadia como comerciante de vinhos de mesa e aguardentes. Em 1929, era já o maior fornecedor de aguardentes vínicas ao comércio de vinho do Porto e à lavoura duriense. Entretanto, no ano anterior, tinha começado a exportar vinhos de consumo para diversos mercados da Europa. Entre 1930 e 1940, adquiriu diversas propriedades na região da Bairrada, com destaque para a Quinta do Valdoeiro, plantando vinhas de novo e restaurando outras, e no final da década deu início à construção de uma série de armazéns e caves na Mealhada, numa área de 35 mil metros quadrados, que ainda hoje são a principal unidade de produção e a sede da empresa. Antes, tinha concretizado outro projeto relacionado com a produção de vinho do Porto, que implicou a aquisição de grandes armazéns de Vila Nova de Gaia, onde mantinha um depósito de, pelo menos, duas mil pipas de vinhos velhos. Em 1934, tornou-se, oficialmente, exportador.

A empresa de Messias Baptista passou a Sociedade Anónima, em 1953, sob a denominação Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias, tendo adquirido a Quinta do Cachão, no Douro, entre 1956 e 1958. Pouco depois, em 1973, Messias Baptista deixou a administração, que permaneceu na família, sendo agora assegurada pelos descendentes das terceira e quarta gerações. A empresa não parou de crescer e adquiriu, em 1999, a Quinta do Penedo, no Dão. Atualmente produz e comercializa como Quinta do Valdoeiro, vinhos Bairrada e espumantes; como Quinta do Cachão, vinhos Douro e vinho do Porto, e como Quinta do Penedo, vinhos Dão. Os vinhos das gamas premium são comercializados sob a marca Messias.

Quinta do Valdoeiro Reserva Branco 2010

Feito de uvas das castas Arinto, Bical e Chardonnay, apresenta uma bela cor citrina dourada, aroma concentrado com uma componente mineral e notas de especiarias e de flores, paladar complexo e untuoso, mas fresco, em consequência da boa acidez. O final seco dá-lhe o caráter gastronómico. €10,50

Messias Grande Reserva Baga Bairrada 2012

Excelente espumante, feito de uvas da casta Baga, com uma cor pálida levemente acobreada, bolha fina, aroma intenso com boas notas de frutos secos, paladar elegante e fresco com mousse cremosa e apontamentos de frutos vermelhos, final festivo marcado pela boa acidez. €12,50

Porto Messias 20 Anos

Foi um longo processo de envelhecimento, do qual resultou um vinho suavemente alourado, aroma concentrado a frutos secos com um toque de especiarias e paladar bem estruturado, frescura e equilíbrio notórios. É um vinho longo e persistente. €34,50