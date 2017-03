Absurdo: Para comer sem talher

É só 'sandochas' no Absurdo, o novo restaurante com assinatura do chefe Olivier em Lisboa. E ingredientes, e jogos de sorte ou azar. Roulette

Mário João

Chegam às mesas em cima de uma tábua e cada pãozinho está marcado a ferro com um A de Absurdo e a assinatura do restaurante “Dare. Taste. And Be Amazed” (atreve-te, prova e surpreende-te). Assim, não há dúvidas quanto à origem. Estamos no Absurdo, o novo restaurante, no Cais do Sodré, com assinatura de Olivier Costa, que aqui tem como sócio o grupo Charcutaria Lisboa. E, desta vez, a imaginação do chefe levou-o até às “sandochas”. Não são sandes nem sanduíches. “Tudo começou com uma sande de atum e depois foi evoluindo para uma coisa melhor, com combinações de ingredientes e texturas muito diferentes do que já existe”, diz. As “sandochas” do Absurdo são, portanto, generosas, servidas num pão semelhante ao das arrufadas, torrado.

Para já, a ementa tem sete sugestões, mas estão pensadas cerca de 20. “Na altura dos Santos Populares pode aparecer uma de sardinha”, diz o chefe. A saber: frango com tempero à Bairrada (€7,80), cachaço de porco com chili e carnes variadas (€7,80), de atum, queijo cheddar e pickles (€7,80) ou bacalhau, ovo, hummus (€9,50). Há ainda a “sandocha” da casa, a Absurdo (€9,50), com 42 ingredientes, que faz soar o sino sempre que é pedida. Vem acompanhada por um questionário para os clientes preencherem e onde devem assinalar os ingredientes certos. Quem acertar vai à roda e ganha um dos prémios (pratos, refeições ou bebidas). Também vai à roda quem encontrar a fava na Macacada (€1), ou seja, no meio dos amendoins. Como, de quinta a sábado, servem até às duas da manhã, há quem faça a pré-noite no Absurdo, entre Paus (isto é, uma lambreta), Macacadas e muitas idas à roda.

Mário João

Absurdo > Cais do Sodré, 16, Lisboa > T. 21 342 0369 > seg-qua, dom 12h-24h, qui-sáb até 2h