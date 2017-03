Pão de curgete e banana, por Ella Woodward

Receita do livro As Delícias de Ella - Todos os Dias, publicado pela editora Lua de Papel

Clare Winfield

"Adoro comer este pão com camadas grossas de manteiga de amêndoa e mel. É igualmente delicioso ao pequeno‑almoço ou como snack. E a sua cozinha vai ficar com um aroma divinal, com notas de baunilha e de canela a circular. Uma das coisas que adoro nesta receita é que não é demasiado doce, o que a torna perfeita para o pequeno‑almoço. É adoçada principalmente com fruta, bananas e maçãs, e apenas um pouco de xarope de ácer. Tenho a certeza de que muita gente também ficará contente por saber que não tem frutos secos." Ella Woodward

Ingredientes (para 1 pão)

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 curgete pequena (115 g), ralada grosseiramente

4 bananas muito maduras (500 g com as cascas), esmagadas e mais 1 para empratar (opcional)

1 vagem de baunilha, aberta e com as sementes à parte

300 g de farinha de arroz integral

4 colheres de sopa de xarope de ácer

4 colheres de sopa de Puré de

Puré de maçã (receita em baixo)

1 colher de sopa de canela, moída

Óleo de coco, para untar

Preparação

Aqueça o forno a 200 ºC (180 º se for ventilado).

Coloque as sementes de chia numa chávena com oito colheres de sopa de água. Deixe repousar durante 10 minutos, até a água ter sido absorvida e a chia ter formado um gel. Mexa a meio para que a água seja absorvida uniformemente.

Junte a curgete, as bananas e as sementes de baunilha numa tigela. Adicione a farinha, o xarope, o puré de maçã e a canela. Misture as sementes de chia e deixe repousar durante 10 minutos.

Use o óleo de coco para untar uma forma de pão de metal (a minha tem 22,5 x 12,5 cm). Encha a forma com a massa e, se quiser, corte a última banana ao meio, no sentido do comprimento. Coloque‑a no topo da massa, pressionando suavemente.

Leve ao forno durante 45 a 50 minutos e depois deixe arrefecer.

Guarde num recipiente hermético durante cinco dias, no máximo.

Truques da cozinha

Fazer puré de maçã é muito simples. Descasque e descaroce 20 maçãs vermelhas. Corte‑as em pedaços do tamanho de uma garfada. Coloque‑as numa caçarola com 2 cm de água.

Deixe cozinhar durante 40 minutos, ou até ficarem macias, e depois use a liquidificadora até o puré ficar uniforme.

Adicione três colheres de sopa de xarope de ácer ou de tâmara, ou uma colher de sopa de canela, ou ambos. Guarde no frigorífico até cinco dias, ou congele em porções.

Ainda pode melhorar

É importante que as bananas estejam mesmo muito maduras para dar a textura e o sabor certos a esta receita, por isso, vale a pena esperar mais uns dias até as bananas ficarem castanhas.

Neste seu segundo livro, As Delícias de Ella - Todos os Dias (Lua de Papel, 256 págs., €19,90), Ella Woodward juntou mais de cem receitas fáceis de fazer, à base de vegetais, sem glúten ou laticínios. Há sugestões para o pequeno-almoço (que até pode deixar prontos de véspera), refeições rápidas para os dias da semana, pratos mais elaborados para dias de festa, saladas para levar para o trabalho, uma seleção de chás e smoothies, e ainda sobremesas.

Ella Woodward tornou-se conhecida por causa do seu blogue, onde partilhava receitas, depois de ter alterado radicalmente a sua alimentação devido a uma doença rara. Leia aqui a entrevista, feita aquando da publicação em Portugal de As Delícias de Ella, o seu primeiro livro de receitas.