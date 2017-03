Três mercados (com comida) para visitar este fim de semana em Lisboa

A partir desta sexta, 3, e até domingo, 5, há três mercados a merecer visita e todos envolvem comida. Em Lisboa, no Campo Pequeno, decorre o Mercado Gourmet e, no Martim Moniz, o Street Fest. Na vila de Cascais acontece o primeiro mercado temático do ano, e um dos mais doces, o do chocolate