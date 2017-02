No Brando, no Bonfim, um café toma-se sem pressas, como em casa

Há um novo lugar tranquilo, na freguesia do Bonfim, no Porto, com mimos que nos aconchegam e nos fazem sentir em família

Lucília Monteiro

Da janela, cá fora, lê-se uma convidativa frase escrita em português e em inglês: “Olá. Gostávamos de lhe servir um café”. Entramos e espera-nos uma arquitetura minimalista, com mosaico hidráulico no chão, branco e azul esverdeado a transmitirem um ambiente tranquilo e acolhedor, um longo banco corrido, bem decorado com almofadas de diferentes tamanhos, mesmo a pedir para nos sentarmos. Cheira a café e não é por acaso. O Brando – o nome pede calma para apreciarmos as boas coisas da vida, pois – serve especialidades de café como cappuccino, caffe moka, flat white (a partir €2), feitas com toda a minúcia e tendo em conta pormenores como “a temperatura do leite”, salienta Gabriela Almeida que abriu este café, em janeiro, juntamente com o marido, Rogério Mar. Ligada à área da gestão hoteleira há mais de 20 anos, Gabriela decidiu que era chegada a hora de concretizar “o sonho de ter um negócio próprio”. Nascida no Bonfim, aproveitou “a onda de renascimento” desta freguesia do Porto para abrir o Brando – Casa do Café. “Queremos que seja um local de encontro de pessoas de todas as idades, onde se possa estar calmamente a ler um livro, a conversar, como se se estivesse em casa”, descreve.



O menu foi feito a pensar nas diferentes horas do dia. Além das especialidades de café, há chocolate quente (a partir €1,70) simples ou aromatizado e com natas, chás (frios e quentes) e frappés (€2,70). Todas as bebidas têm uma versão fria e podem ser levadas em copos take away. Para almoçar, existe um menu diário (€5,70) que pode incluir uma quiche, lasanha ou tarte de legumes, e ainda, tostas em pão saloio de atum, mozzarella e manjericão ou presunto e queijo brie (a partir €5) e sandes de salmão fumado ou de frango com maçã verde (a partir €5,50).

Ao fundo, num antigo louceiro, guardam--se bolachas da Paupério e cervejas artesanais portuenses da Colossus, as Wonderlust e Adamanteia, para levar para casa. Com o Brando, ganhou alma nova este edifício de início do século XX, onde, antes, já esteve uma loja de antiguidades. E também nós ganhámos nova energia, quando em boa hora aceitámos o tal convite escrito na montra e nos fomos pedir que nos servissem um café.

O Brando - Casa do Café > Av. Rodrigues de Freitas, 147, Porto > T. 91 103 8393 > seg-sex 8h30-19h, sáb 9h-19h