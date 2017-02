Crochet e Tricot: Dois vinhos feitos por mulheres

Dois vinhos bordados por mãos femininas com enorme sensibilidade e bom-gosto. O crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, escreve sobre Crochet, de Susana Esteban, e Tricot, de Sandra Tavares da Silva, figuras de primeiro plano da enologia em Portugal

Não vamos falar de vinhos no feminino, porque esta expressão infeliz, mas em voga, certamente por causa da influência cada vez mais determinante do trabalho das mulheres na vinha e na adega, áreas tradicionalmente reservadas aos homens, tem óbvias conotações sexistas. Vamos apresentar dois grandes vinhos, Crochet e Tricot, de Susana Esteban e Sandra Tavares da Silva, figuras de primeiro plano da enologia em Portugal, o que tem a ver com talento e trabalho, não com sexo. Vinhos criados por profissionais de alto gabarito, eis o que são.

Susana nasceu em Tui, Espanha. Licenciada em Ciências Químicas pela Universidade de Santiago de Compostela e Mestre em Viticultura e Enologia pela Universidade de La Rioja, estreou-se como enóloga na Quinta do Côtto, em 1999; passou para a Quinta do Crasto, também no Douro, em 2002; tornou-se consultora de diferentes produtores do Alentejo, em 2007, região onde começou o seu próprio projeto, em 2011, com os vinhos Aventura, Procura e Sidecar, três alentejanos garbosos. Sandra, filha de um oficial da Marinha e de mãe suíça, nasceu nos Açores e cresceu perto de Lisboa, onde estudou Agronomia. Seguiu-se um mestrado em Itália e o aprofundamento dos estudos de enologia. Em 1999, iniciou a atividade como enóloga na Quinta Vale D. Maria, no Douro, e assumiu o projeto dos vinhos da família, na Quinta de Chocapalha, região de Lisboa; em 2001, criou a empresa Wine & Soul, com o marido e também enólogo Jorge Serôdio Borges, e lançou o Pintas, um Douro notável.

Em 1999, no Douro, Susana e Sandra iniciaram o percurso que as levou à criação de vinhos. Nasceu, também, uma amizade profunda entre as duas enólogas que resultou no desejo comum de produzir um vinho do Douro capaz de traduzir as suas visões, afinal semelhantes, da região. E veio o primeiro Crochet, em 2011. Depois, em resposta a idêntico apelo, do Alentejo, chegou o Tricot, em 2014. Há encontros que ficam para a História.

Crochet Douro Tinto 2014

É a quarta colheita do Crochet e provavelmente a melhor, porque se trata de um vinho excecional. Feito de uvas das castas Touriga Franca e Touriga Nacional, estagiou 18 meses em barricas de carvalho francês. Tem cor vermelha muitíssimo carregada, aroma fino e concentrado com fruta madura, paladar elegante estrutura firme e taninos suaves, num conjunto que é um hino à harmonia. €30

Tricot Regional Alentejano Tinto 2014

Ninguém desdenharia fazer Tricot deste, tão perfeito e atraente ele se apresenta. Resulta da mistura, em partes iguais, de uvas da casta Touriga Nacional e de vinhas velhas da serra de São Mamede com várias castas tradicionais. Após estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês, apresenta uma cor rubi profunda, aroma complexo e delicado, com o floral e frutado característico da Touriga Nacional a mostrar-se de forma subtil, paladar elegante, com taninos sedosos e perfeito equilíbrio, num registo tentador. €30