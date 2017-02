Tapabento Trindade: ligações improváveis à mesa

A nova carta do restaurante Tapabento Trindade, no Porto, mistura ingredientes improváveis para surpreender quem procura experiências diferentes à mesa

Lucília Monteiro

À terceira mudança de menu, o Tapabento Trindade, que abriu em julho, no Porto, desenvolve a carta de autor, com produtos frescos, na maioria biológicos. “É uma cozinha de fusão, mas muito ligada aos sabores da terra.” Quem o diz é António Silva, o chefe que gosta de “misturar ingredientes improváveis e surpreender o palato” dos clientes “cada vez mais curiosos e abertos a experiências”.

Assim, sugere a caldeirada de garoupa de mão de vaca (€22), a vitela em coentrada de lingueirão (€21) ou o sarrabulho de aves de caça (€24). Mas existem mais opções: entradas para partilhar (carabineiro de Sagres, sopa de cebola e atum teriyaki, €4,50 a €19), e uma mão-cheia de sobremesas como o red velvet (€6), um gelado de beterraba com creme de pistácios e amoras frescas, ou o creme brûlée de pipocas.

Mimos doces que fazem a ligação perfeita ao café artesanal (a Chemex fica na mesa), ao chá Gorreana e às tisanas do Cantinho das Aromáticas. Isabel Canhola, a proprietária do Tapabento Trindade (e a alma, diga-se), observa que não se trata de um restaurante de passagem, é “para sentir”. Há um banco de igreja à entrada, individuais de chita nas mesas e paredes de pedra com um mapa antigo do Douro, de onde chegam todos os vinhos, desenhos de Inês Peres e, ao fundo, duas esculturas de Paulo Neves.