Rib, Beef & Wine Lisboa: Os prazeres da carne

No novo restaurante da Pousada de Lisboa, a mesa enche-se com chuletón, chateaubriand e tomahawk ribeye steak, entre outros cortes nobres

A refeição pode começar pelo tataki de atum, com amendoim, lima kaffir e abacate (€12) ou pelos cogumelos assados, com molho romesco, ovo e pinhões tostados (€8) – mas estas serão apenas duas entradas a anteceder as carnes, as verdadeiras estrelas do restaurante Rib, Beef & Wine Lisboa, aberto no início do mês na Pousada de Lisboa, gerida pelo grupo Pestana, no Terreiro do Paço. “Esta não é uma casa de bifes, é uma casa de carnes”, avisara logo o chefe de cozinha Rui Martins, quando, em outubro, um restaurante com o mesmo nome abriu no hotel Pestana Porto. Agora, para o ajudar em Lisboa, conta com o apoio do chefe Luís Rodrigues (saído recentemente do Bastardo), que introduziu a sua marca na ementa, criando pratos novos, como o camarão frito com Macieira e malagueta, por exemplo. “Tenho uma ligação emocional com a carne que usamos, vem da terra onde nasci, de Ponte de Lima”, revela Luís Rodrigues.

Numa sala com bonitos tetos em abobadilha, os apreciadores de carne encontram muito por onde escolher. Quem quiser ir direto ao assunto, pode optar, como entrada, pelos croquetes de carne em molho de cebola fumada (€8). Mas vale a pena guardar uma boa dose de apetite para o que vem a seguir. São muitos os cortes de carne: o chateaubriand do lombo (300 gramas, €25), o clássico chuletón de corte basco (€54, para duas pessoas) e o tomahawk ribeye steak, com gordura intermuscular e com maturação a 28 dias (€55, para duas pessoas) – algumas das opções de vaca, maioritariamente portuguesa.

Nas sobremesas, destaca-se o pastel de nata desconstruído, com ginjinha e sorvete de canela (€6,50), outra receita de Luís Rodrigues, só disponível no Terreiro do Paço, e ainda o crunchie com chocolate crocante, creme de queijo e doce de leite (€5,50). Na carta de vinhos, reforçaram-se as referências da região de Setúbal, Lisboa e do Alentejo. Um prazer nunca vem só.

Rib, Beef & Wine > Pousada de Lisboa > Pç. do Comércio, 31-34, Lisboa > T. 96 857 8962 > seg-dom 12h30-15h, 19h30-23h