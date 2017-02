Restaurante A Margarida: Vamos à lampreia?

Em Leça, junto do Castelo, A Margarida é uma referência com o peixe fresco, a sua açorda singular e a irresistível lampreia. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Lucília Monteiro

Na vizinhança do Castelo, ponto central de Leça da Palmeira, onde se aglomeram os restaurantes, mas em lugar recatado, a casa da Margarida passaria despercebida se não fossem o toldo, que ostenta o seu nome, e a comida, que lhe dá fama. Não é das mais antigas, pois conta só 17 anos, mas a cozinheira já tinha nome feito na profissão quando abriu o seu restaurante. Tem uma sala com decoração rústica que deixa sobressair os materiais da construção, pedra e madeira, e ambiente familiar, pautado pela simpatia contagiante da dona da casa que, acima de tudo, é uma cozinheira de mão cheia.

Tudo o que se come é feito pelas mãos de Margarida, das entradas aos pratos principais e às sobremesas. Nas entradas há petingas fritas, bolinhos de bacalhau, alheira, morcela, presunto serrano e outros petiscos tradicionais apetecíveis, a que se podem juntar outros que a praça e/ou a imaginação da cozinheira sugerem, como o folhado de sapateira ou de lavagante, por exemplo.

Nos pratos principais impõe-se a açorda à Margarida, que é feita de maneira diferente, a começar pelo caldo de galinha em que o pão é demolhado, a que se juntam gambas ou, noutras versões, peixe ou bacalhau, um golpe de azeite, um saber fazer que é só da cozinheira e resulta num prato bonito com a açorda servida no pão com aromas e sabores muito delicados. Também pode ser pedida como acompanhamento dos peixes grelhados, que são outros dos pratos emblemáticos da casa, em especial o robalo, o rodovalho, o linguado e a garoupa, sempre presentes.

Na galeria das especialidades encontramos ainda a lampreia, tanto em arroz como à bordalesa, e o sável, que pode ser frito com açorda de ovas ou de escabeche com batatas cozidas. Já estão na lista (este ano, o sável veio mais cedo) e são excelentes. Os linguadinhos fritos e os filetes de pescada, ambos com açorda, são outras iguarias a ter em conta. Os pratos de carne ficam em segundo plano, embora os bifes e, nos fins-de-semana, as tripas e a vitela assada também sejam bons.

Doçaria da casa muito gulosa, nomeadamente a musse de chocolate, o leite-creme queimado na hora, e o pudim Abade de Priscos. Garrafeira quase limitada ao vinho da casa, um Reserva Douro que pode ser servido a copo.

A Margarida > R. do Castelo, 59, Leça da Palmeira > T. 229 961 402 > seg-dom 12h-15h, 19h30-24h > €20