Bacalhau a baixa temperatura com açorda cremosa, por Ricardo Benedito

Receita do chefe de cozinha do restaurante Topo Chiado, em Lisboa

Ingredientes (para 2 pessoas)

2 lombos de bacalhau despinhados

4 cabeças de camarão médio

80 g de tomate concentrado

1/2 pimento vermelho

2 dentes de alho

Azeite q.b.

1 chalota média

Vinho branco q.b.

2 pães médios (cerca de 80 g cada)

Pimenta q.b.

Preparação

Marcar o bacalhau do lado da pele e colocá-lo bacalhau num saco de vácuo com alho, pimenta e azeite. Deixar repousar. Cozer o bacalhau a baixa temperatura (45 minutos a 40º graus). Para a açorda, fazer refogado com todos os ingredientes e juntar pão rijo. Triturar até obter a consistência desejada. Por fim, colocar num prato a açorda cremosa e o bacalhau por cima. Adicionar um fio de azeite.