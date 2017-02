Namorar é preciso: três vinhos para o jantar de São Valentim

No Dia dos Namorados, põe-se a questão de saber qual o vinho ideal para celebrar o evento. O crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, dá uma ajuda, com a sugestão de três vinhos

Mais do que excitar o palato ou aquecer o estômago, o vinho tem o condão de despertar emoções. Não por acaso, fala-se nos supostos poderes afrodisíacos do vinho desde a mais remota antiguidade, sendo certo que relaxa quem o ingere, provoca sensações inebriantes e, sem sombra de dúvida, faz bem à saúde, desde que bebido com moderação. O tema do vinho como afrodisíaco natural é atraente, atual e merecedor de abordagem séria que a véspera do Dia dos Namorados até justifica mas que este espaço curto não consente.

O critério da escolha do vinho para o Dia dos Namorados não deve ser diferente do que seguimos em qualquer ocasião e que normalmente respeita dois requisitos essenciais: o gosto pessoal, que implica uma troca de impressões com quem se está; e o momento, que pode ser de conversa amena ou de refeição sofisticada, exigindo opções diferentes. No setor do champanhe, as respetivas organizações profissionais gostam de o apresentar em quatro “famílias”: champanhe de corpo, estruturado e intenso; de coração, carnudo e equilibrado; de alma, complexo e rico, e de espírito, vivo e leve. Abrem, assim, várias pistas para os consumidores seguirem na escolha do vinho para cada ocasião. Ora, todos os vinhos podem ser classificados de modo semelhante. E, se pensarmos neles assim, temos as opções facilitadas.

Vinha dos Amores Encruzado Branco 2016

Monocasta de Encruzado que espelha a excelência desta casta do Dão: cor citrina intensa, aroma complexo delicadamente frutado com notas minerais e um leve toque fumado. Pronto a beber, mas promete boa evolução em garrafa. Um grande vinho que ainda pode crescer. €24,90

Pedro & Inês Dão Tinto 2012

Vinho de homenagem à história de amor que o inspira. O vinho também é irresistível com a cor violácea, o aroma fino a frutos vermelhos com notas florais de violeta a identificarem a Touriga Nacional e um toque de madeira, equilíbrio notável entre o álcool e a acidez. Grande vinho. €30

Taylor’s Single Harvest 1967

Um Porto raro e um amor de vinho, companhia ideal para muitas sobremesas. Tem uma complexidade de aromas espantosa, e um paladar denso, mas aveludado, com acidez viva. É opulento e complexo com uma frescura irresistivelmente sedutora. €280