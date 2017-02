São estes os 125 melhores restaurantes de Lisboa

O concurso gastronómico Lisboa à Prova, que decorreu esta quinta-feira, 9, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, elegeu os 125 melhores restaurantes da cidade, premiados com um , dois ou três Garfos

Os Garfos, atribuídos no concurso gastronómico Lisboa à Prova, podem não ter o mesmo sabor e reconhecimento de uma Estrela Michelin – mas são uma distinção que os comensais têm em conta na altura de reservar uma mesa num restaurante. E, acima de tudo, têm um objetivo nobre: o de promover e valorizar a gastronomia da cidade.

Promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a Associação de Turismo de Lisboa e a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRSP), este ano, o Lisboa à Prova associou-se, ainda, à Lisboa Ibero-Americana de Cultura de 2017 e deu a conhecer os restaurantes lisboetas eleitos esta quinta-feira, 9, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Foram premiados 125 restaurantes, menos um do que a edição passada. Dez deles (mais três do que em 2015) receberam 3 Garfos, a maior distinção deste concurso gastronómico. A maioria dos laureados é já repetente nestas andandanças, como os restaurantes A Travessa, Belcanto, Eleven, Feitoria, O Nobre, Restaurante Lapa e a Varanda. As grandes novidades desta edição são a entrada do Alma, de Henrique Sá Pessoa, do Loco, de Alexandre Silva, e do Panorama, no Hotel Sheraton.

Com 2 Garfos ficaram 31 restaurantes e com 1 Garfo, outros 84. Em avaliação estiveram as áreas de cozinha, serviço, ambiente e relação qualidade/preço, ementa e vinhos. Depois das inscrições terem sido validadas pelo Lisboa à Prova, os 25 membros do júri, composto por críticos gastronómicos e jornalistas, fizeram visitas anónimas, num total de 700 provas. Em abril ou maio, decorrerá uma Mostra dos Premiados, com a presença de alguns vencedores, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na Praça do Município.

Veja a lista de premiados

3 Garfos

A Travessa; Alma; Belcanto; Eleven; Feitoria, Loco; O Nobre; Panorama; Restaurante Lapa e Varanda

2 Garfos

A Casa do Bacalhau; A Cevicheria; Bistrô 4; Cafetaria Mensagem; Cantinho do Avillez; Cave 23; Duplex; Enoteca de Belém; Estórias na Casa da Comida; Flor-de-Lis; Flores do Bairro; Jockey Restaurante; Lisboa à Noite; Lisboeta; Lisboète; Mini Bar; O Talho; Peixaria da Esquina; Rossio Bar Terraço; Sala de Corte; Salsa e Coentros; Sessenta; Sítio – Valverde Hotel; Sushi Café Avenida; Tabik; Tasca da Esquina; The Old House; Trio; Volver de Carne Y Alma; Via Graça; Viva Lisboa.

1 Garfo

1300 Taberna; 5 Oceanos; A Fábrica de Santiago; A Tapadinha, Cozinha Russa; A Tasca do Tio Candinho; A Travessa do Fado; Adega da Tia Matilde; Adega Machado; Aprazível; Aromas e Temperos; Babete Restaurante; Bastardo; Bellalisa Elevador; Bistro Edelweiss; Brasserie de L'Entrecôte – Chiado; Brasserie de L'Entrecôte - Parque Nações; Café Lisboa; Café Portugal by My Story Rossio; Cantina da Estrela; Casa de Linhares; Coreto das Gravatas; Delícias de Goa; Dinastia Tang; Duetos da Sé; Espaço Espelho D'Água; Este Oeste; Everest Montanha - Avenida do Brasil; Faz Figura; Figu’s; Fumeiro de Santa Catarina; Grelhados de Alcântara; Grill D. Fernando; In Bocca al Lupo; La Paparrucha; La Parisienne; La Pasta Fresca; Le Moustache; Lost In Esplanada Bar; Maria Catita; Marisqueira D' Pescador; Marrakesh; Mercearia de L Praino; Meson Andaluz; Momento HB; Moules and Beer; Nogueira's Fire Food; O Carmo; Oficina do Duque; O Elevador; O Funil; O Guarda-Mor; O Jacinto; O Mercado; Open Brasserie Mediterrânica; O Solar dos Leitões; Os Tibetanos; Pachamama; Páteo Velho – Ordem dos Médicos; Pigmeu; Pizzaria Lisboa; Pizzaria Luzzo; Portugália Cervejaria – Belém; Portugália Cervejaria - Cais do Sodré; Psi Restaurante Vegetariano; Querido Bistrô; Restaurante Bordalo Pinheiro – Radisson Blu Hotel; Restaurante Carnalentejana; Sacramento do Chiado; Sagrada Família; Salsa Rosa Bistro; Segundo Muelle; Sushi Café Amoreiras; Taberna dos Gordos; Tsubaki; The Decadente; The Insólito; Varanda de Lisboa; Vicente by Carnalentejana; Vintage; Xenu; Zambeze; Zé do Cozido; Zé Varunca; Zero Zero