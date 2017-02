Beber vinho, comer e ouvir no Mercado de Campo de Ourique

A partir desta sexta, 10, e até domingo, 12, há um Mercado do Vinho que traz a reboque um concerto de fado, um showcooking de cozinha portuguesa e um workshop de harmonização. Para participar, basta ser apreciador e deslocar-se ao Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa

Um copo de vinho branco da Casa Santos Lima acompanha bem um tártaro de salmão d’A Carpacceria. Um tinto da quinta da José Maria da Fonseca liga com uma sugestão de carne do Churrasquinho do Bairro ou com uma tábua de presunto serrano e queijinho de ovelha na Charcutaria Castiço. Já para apreciar um vinho rosé da Herdade do Peso, espreite-se a ementa do Patas y Tapas, por exemplo.

Para provar estes e muitos outros vinhos – João Portugal Ramos, Espaço Delux, Casa Passarella, Vinicom, Spirit Grape Iberica, Quinta Vale do Olmo, Cascas Wine, Lx Flavours são outras produtoras de vinho presentes – que vão estar em destaque, visite-se a segunda edição do Mercado do Vinho, que decorre a partir desta sexta, 10, e até domingo, 12, no Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa.

Em todas as “tasquinhas” do mercado, que apostam em várias comidas, haverá provas de vinho ou conversas em torno desta bebida. Para acompanhar estes vinhos – e o petisco escolhido – na sexta-feira, 10, pode, ainda, juntar-se ao concerto de fado e ouvir, a partir das 21 horas, a voz da fadista Lena Valério. No dia seguinte, sábado, 11, convidam-se os apreciadores de vinho a participar no showcooking de comida portuguesa, pelas 13 e 30 horas e, à noite, a festa continua com os ritmos da banda de Gabriel Fonteyne (voz) e Ariel Rosa (bateria).

No domingo, 12, e para encerrar o Mercado do Vinho, enriqueça o paladar e os conhecimentos nos workshops de harmonização de vinhos promovidos pela Casa Santos Lima, em parceria com Petiscos Alhos Bugalhos e Malha Marisqueira, onde serão confecionadas e oferecidas a provar várias iguarias, entre elas, míni prego de atum em bolo de caco de tomate seco, pica-pau e recheio de sapateira. Três dias de festa em torno dos vinhos e dos petiscos, em suma.

Mercado do Vinho > Mercado de Campo de Ourique > R. Coelho da Rocha, 104, Lisboa > T. 21 132 3701 > sex 18h-1h, sáb 12h-1h, dom 12h-17h