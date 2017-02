Sete restaurantes para ir jantar no Dia dos Namorados

A propósito do Dia dos Namorados, comemorado na próxima terça, 14, aqui ficam algumas sugestões de restaurantes que, do norte ao sul do País, estão a preparar menús especiais para a ocasião

1. Bastardo

No International Design Hotel, não há só um dia dedicado ao São Valentim, mas sim quatro. O restaurante Bastardo preparou duas opções para os casais apaixonados – um menú especial com pratos inspirados em frases românticas do cinema e ainda a possibilidade de, depois do jantar, passar a noite no hotel (com a promessa de espumante e chocolates). R. da Betesga, 3, Lisboa > T. 21 324 0993 > seg-dom 12h-23h > €65/casal (s/ bebidas), €185 casal (jantar e estadia em quarto duplo)

2. Feitoria Restaurante & Wine Bar

O Feitoria Restaurante & Wine Bar, no Altis Belém Hotel & Spa, promete ser um bom anfitrião na noite de 14 de feveireiro. João Rodrigues, chefe executivo, pensou e criou um menú especial para a ocasião (onde constam entradas como melão infusionado com hibiscos e lima). Altis Belém Hotel & Spa > Doca do Bom Sucesso, Lisboa > T. 21 040 0208 > seg-dom 19h30-23h > €150 (jantar), €175 (jantar c/bebidas)

3. Panorama

Também o Sheraton Hotel & Spa concebeu um menú especial para esta data. No restaurante Panorama, é possível desfrutar de uma refeição completa com tudo incluído – e o nome da sobremesa deixa água na boca: semi-frio de queijo de cabra e sorbet de goiabada, amêndoa e nuances de chocolate branco. Sheraton Lisboa Hotel & Spa, R. Latino Coelho, 1, Lisboa > T. 21 312 0000 > seg-dom 19h30-23h30 > €98 (menú especial)

Filipe Pombo/AFFP

4. Ipsylon

O restaurante Ipsylon, no hotel The Oitavos, juntou-se ao chefe Cyril Devilliers, que assina um menú com Cozido do Guincho, peixe que o mar nos dará, polvo de Cascais e mexilhões na pedra, seguido de algumas surpresas gastronómicas e de uma misteriosa sobremesa chamada "Deliciem-se... É só hoje". The Oitavos > R. de Oitavos, Cascais > T. 21 486 0022 > seg-dom 12h-23h > €35 (menú especial)

5. Vindouro

Para os românticos de Lamego e arredores, o restaurante Vindouro propõe um menú que promete deleitar mais do que apenas pelas delícias gastronómicas. A sugestão é uma refeição completa, com vinhos de reserva do Douro incluídos, e um concerto de piano, flauta e voz como som de fundo. R. Macário de Castro, 39, Lamego > T. 961 422 784 > ter-sex 12h-22h, sáb 12h-22h30, dom. 12h15 > €55 (menú especial)

6. Senses

O Algarve é um destino turístico por excelência no Verão – mas não é por isso que o devemos deixar de lado nos dias mais frios. No Cascade Wellness & Lifestyle Resort, em Lagos, todo o mês de fevereiro é recheado de ofertas sob o mote "Have the time of your life". E, exclusivamente para a noite de 14, o chefe Diogo Pereira criou uma "experiência gastronómica internacional, com inspiração regional". Cascade Wellness & Lifestyle Resort, > R. das Ilhas, Lagos > T. 282 771 500 > seg-dom 19h-22h30 > €35 (menú especial)

7. Tago's

O chefe Luís Barradas deu sabor e nome à oferta especial do Tago's para o Dia dos Namorados. Desde a entrada ("Primeiro Olhar") até à sobremesa ("Namoro"), o tema do amor está presente durante toda a refeição. Costas de Cão – Monte de Caparica, Almada > T. 21 295 0334 > seg-dom 12h30-22h30 > €120/casal (sem bebidas)