Chocolate em Lisboa: Campo Pequeno recheado de chocolate

A partir desta quinta-feira, 9, e até domingo, 12, O Chocolate em Lisboa toma conta da arena do Campo Pequeno. É para gulosos e não só

Lucília Monteiro

Os números desta edição explicam o êxito do festival O Chocolate em Lisboa. Durante quatro dias, a partir desta quinta-feira, 9, e até domingo, 12, quem se deslocar até ao Campo Pequeno, em Lisboa, vai poder participar em cinco workshops, 28 sessões de choco cooking e ver o que trazem até ao festival cerca de 80 expositores, várias marcas e produtores de cacau e chocolate, de países como Itália, França, Suíça, Brasil, Espanha, Madagáscar, Vietname, Venezuela, Peru, Bélgica e Áustria.

O programa volta a estar recheado de atividades, palestras, exposições, música, esculturas de chocolate, concursos, apresentações, workshops e sessões de choco cookings, indicadas para fãs, ou nem tanto, dos sabores do chocolate. Entre provas e compras de bombons, gelados e bolos, os visitantes vão poder experimentar novos sabores, texturas, formatos e aplicações do cacau e seus derivados, nas bancas de expositores como a Socolate, Santini, Maria Chocolate, Mestre Cacau, Love in Glass, Céu Chocolatier, Chocolataria Equador ou a Novalis Chocolatier.

E há novidades. A mais original será o conjunto de quatro máquinas de Bean to Bar, que durante o festival vão estar a funcionar e a transformar no momento grãos de cacau em tabletes. A mais desafiante serão as receitas que dois chefes pasteleiros de restaurantes com Estrela Michelin vão apresentar em duas sessões de choco cooking. No domingo, 12, às 12 e 15, Américo dos Santos, chefe pasteleiro do Belcanto (duas Estrelas Michelin) ensina a fazer Choco XXI, e no sábado, às 18 e 15, Joana Gonçalves, a chefe de pastelaria do restaurante algarvio Bon Bon (uma Estrela Michelin), traz Chocolate, tangerina, ervilha e wasabi à cozinha do Campo Pequeno. Durante o festival, vão encontrar-se mais novidades, mas o ideal é dar a volta à arena e, sem medos, enfrentar o pecado.

O Chocolate em Lisboa > Centro de Lazer do Campo Pequeno, Lisboa > 9-12 Fev > qui-sáb 10h30-21h30, dom 10h30-21h > €4, €2 (6-11 anos), workshops (€10 e €15)