Este Souk é um laboratório de sabores

No centro histórico de Cascais há uma loja com produtos do mundo para levar para casa ou degustar logo ali, à mesa

José Carlos Carvalho

Dizer que é uma loja gourmet não chega para descrever o Souk – Mercado do Mundo. Esta casa de grandes vidraças para a rua, no centro histórico de Cascais, é mais do que um sítio para comprar produtos de várias origens e revela-se também um laboratório de experiências culinárias e um lugar de degustação. Daniela Azeredo, a proprietária, era economista até há uns meses, quando decidiu apostar neste projeto que concilia dois dos seus hobbies preferidos: a gastronomia e as viagens. “Pensei num espaço onde as pessoas pudessem criar laços à mesa, onde os aromas e sabores da comida e dos produtos as fizessem viajar e sentir que estavam noutro lugar”, explica Daniela. A cozinha entrou cedo na sua vida, desde os onze anos que testa e cria receitas, mas à medida que foi crescendo e evoluindo na técnica percebeu que não conseguia adquirir produtos tradicionais de outros países, simplesmente porque não havia onde os comprar.

José Carlos Carvalho

Desde dezembro passado que no Souk se vendem vinhos portugueses menos conhecidos, enchidos, patês, queijos nacionais e de outros países como a Suíça, Itália e Holanda. Nas prateleiras também se encontra uma grande variedade de sal (azul do Irão, Himalaias, Red Gold), especiarias (vindaloo de Goa, caril malaio, Korma, Ras El Hanout para as tagines e Harissa para temperar borrego) e chás (menta de Marrocos e do Sri Lanka, rooibos com frutos vermelhos, oolong com flor de laranjeira que podem ser adquiridos em frascos de várias gramagens). Este também é um lugar “para relaxar, beber um chá, comer uma fatia de bolo ou um biscoito”, diz Daniela Azeredo.

As suas viagens vão servindo para colecionar receitas e sabores que quer dar a conhecer com os produtos feitos na cozinha da loja e que podem ser provados ali ou levados para casa. Como os pickles de cogumelos, o chocolate de clementina e cardamomo e as compotas. Em breve, promete, fará chutneys e licores. O que distingue aquilo que confeciona, sublinha, é a fusão de ingredientes e influências gastronómicas. “Tenho várias ideias, só preciso de arranjar mais tempo para ficar na cozinha”, diz.

Souk – Mercado do Mundo Cascais > R. Alexandre Herculano, 114 A, Cascais > seg-sáb 10h-22h