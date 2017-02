Adega São Nicolau: Ar novo, gosto antigo

A última remodelação aparentou-a com as tabernas modernas no aspeto, mas não alterou os sabores. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre a Adega São Nicolau, no Porto

É um dos lugares do Porto onde inevitavelmente vamos na época da lampreia e do sável, que já começou; no tempo da caça, que ainda perdura; e durante todo o ano, quando apetecem as sardinhas pequenas fritas (petingas, no falar sulista) com um arrozinho de feijão, no inverno, ou de tomate, no verão, os filetes de polvo, as tripas e o rabo de vitela, entre outros pratos típicos da cozinha tradicional e regional portuguesa. Apesar da afluência crescente de turistas, a Adega São Nicolau não perde a clientela portuguesa que vive ou está de passagem na cidade. A cozinha e o ambiente familiares, a sala e a esplanada acolhedoras e castiças, embora diferentes do que eram, e a localização privilegiada no centro da Ribeira e do Porto justificam a preferência. Funciona em horário contínuo das 12h às 23h e, na prática, com duas levas de clientes, dado que os estrangeiros são os primeiros a chegar, tanto ao almoço como ao jantar.

A ementa é extensa e apresenta logo no capítulo das entradas opções difíceis, por serem todas igualmente apetecíveis: amêijoas à Bulhão Pato, sardinhas pequenas fritas, bolinhos de bacalhau, lulas grelhadas e os outros petiscos tradicionais portugueses. A seguir, nesta altura do ano impõem-se a lampreia à bordalesa e o sável frito com açorda de ovas, quando as tem, ambos excelentes. O bacalhau à Gomes de Sá, à quinta-feira, e o arroz de pato à antiga, à sexta, únicos pratos com dia fixo, também são imperdíveis, e o mesmo se diga dos filetes de polvo com arroz do mesmo e das tripas à moda do Porto, pratos de todos os dias. Mas há outras iguarias tradicionais a ter em conta, algumas das quais difíceis de encontrar noutro lado, como as bochechas, a língua e o rabo de vitela, três estufados de alto gabarito, ou o pernil de porco com moira e chouriça. De entre as criações mais recentes da cozinha destacam-se os bifinhos de atum e as lulinhas na grelha, simples e deliciosos. Boa doçaria da casa com o toucinho do céu, o folhado de chila e o quindim de coco a merecerem lugares de honra. Garrafeira adequada, infelizmente sem vinho a copo, mas com jarrinhos de vinho da casa agradável.

Adega São Nicolau > R. de São Nicolau, 1, Porto > T. 22 200 8232 > seg-sáb 12h-23h > €20 (preço médio)