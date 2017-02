Bolo Black Velvet, por Victoria Glass

Receita do livro Delícias de Chocolate, publicado pela editora Jacarandá

Dan Jones

O cocktail Black Velvet foi criado em 1861 pelo Brook’s Club, em Londres, como um tributo ao falecido príncipe Alberto. O cocktail, como este bolo, mistura cerveja Guinness com champanhe e o resultado é um bolo intensamente escuro e apetitoso, escreveu Victoria Glass, a autora do livro Delícias de Chocolate.

Ingredientes

Para 12 pessoas

200 g de chocolate negro/semiamargo (com 60 ou 70% de cacau), picado

225 g mais 7 c. de sopa de manteiga amolecida

350 g de açúcar mascavado

4 ovos grandes, batidos

440 ml de Guinness® (ou outra cerveja stout)

225 g de farinha

1 c. de chá de fermento

2 c. de chá de bicarbonato de sódio

100 g de cacau em pó

1 pitada de sal

Cobertura

200 g de queijo creme (como o Philadelphia)

250 g de manteiga amolecida

400 g de açúcar em pó

2 c. de chá de extrato de baunilha

50 ml de champanhe (ou outro vinho espumante)

3 formas de 20 cm de diâmetro, untadas e forradas com papel vegetal

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 oC.

Derreta o chocolate numa taça resistente ao calor, sobre um tacho com água quase a ferver. Deixe arrefecer.

Numa taça à parte, bata a manteiga e o açúcar e acrescente os ovos batidos, um pouco de cada vez, para não talhar.

Misture a Guinness® no chocolate derretido (pode querer colocar a mistura num jarro, para ser mais fácil verter depois).

Peneire os ingredientes secos juntos e junte metade na mistura de manteiga e açúcar.

Junte metade da mistura de chocolate e bata bem. Junte a restante parte de ingredientes secos, seguida dos húmidos, e misture até estarem bem incorporados.

Coloque a massa nas formas já untadas e forradas e leve ao forno durante 20-25 minutos, ou até um palito espetado no bolo sair limpo. Deixe os bolos arrefecerem nas formas, sobre uma grelha, antes de desenformar.

Para fazer a cobertura, misture a manteiga e o queijo creme antes de peneirar metade do açúcar em pó. Bata bem antes de adicionar o restante açúcar.

Volte a misturar muito bem e junte a baunilha e o champanhe. Bata até obter um creme leve e fofo.

Coloque um dos bolos no prato de servir ou na base para bolos. Use 1/3 da cobertura entre cada dois bolos e espalhe o último terço por cima com a ajuda de uma espátula.

Em Delícias de Chocolate (Jacarandá Editora, 160 pág., €16,90), Victoria Glass reuniu 100 receitas de chocolate – dos biscoitos e bolachas, passando pelos bolos pequenos e grandes, às sobremesas e petit fours, como as trufas de chocolate e whiskey ou o fudge de chocolates e especiarias. Proprietária de uma empresa de bolos para festas, Victoria Glass vive em Londres e colabora com diversas revistas. No seu blogue Alphabet Soup, vai “cozinhando” o alfabeto, letra a letra, ao longo do ano. Delícias de Chocolate, com fotografias de Dan Jones, é o seu quarto livro.