Festa do Chocolate, em Matosinhos: para comer, e sem culpas!

Mais de 20 marcas de chocolate, vários workshops e showcookings fazem a festa mais doce de Matosinhos, que dura duas semanas e tem entrada livre

Rui Duarte Silva

Se, como asseguram os entendidos, o chocolate faz bem à saúde e tem propriedades benéficas, então, não haverá desculpas para faltar à Festa do Chocolate, em Matosinhos, que começa este sábado, 4, e dura até dia 19, em pleno Jardim Basílio Teles. O mês – fevereiro – não vem ao acaso. “É, sobretudo, a pensar no Dia dos Namorados que a festa acontece nesta altura”, justifica Anabela Cristina, responsável pela Andarte - Associação Nacional para o Desenvolvimento do Artesanato, que organiza a festa em parceria com a autarquia.

Entre mais de 20 expositores, vai ser possível encontrar a imensa variedade de bombons da belga Leonidas – do chocolate preto, ao branco e de leite –, da portuguesa centenária Avianense (conhecida, entre outros, pelos bombons Imperador) ou da Nestlé, entre outras marcas artesanais que ali vão levar brigadeiros, bombocas, brownies ou pão-de-ló de chocolate. Este ano, há algumas novidades como a Nut’ e a Mirtiflor, empresa dedicada à confeção de doces de frutos (mirtilo, framboesa, morango e amora).

Ao longo destas duas semanas, organizam-se workshops para crianças (5-10 anos) e adultos que ensinam a fazer salame de chocolate versão cake pop, cupcakes e, entre outros doces, dripcake com folha de ouro comestível. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas para andarte@sapo.pt.

Festa do Chocolate > Parque Basílio Teles, Matosinhos > 4-19 fev, seg-sex 12h-23h, sáb-dom 11h-23h > grátis

Workshops para crianças, pela Cake Pops > 4, 5, 11, 18, 19 fev 11h30

Showcookings > tarte limão (12 fev, 15h), Escola de Turismo de Portugal (13 fev, 15h), Essência do Bolo (14 fev, 15h)