Abacate, uma mesa verde no Porto

A pensar numa alimentação saudável, o abacate é o ingrediente principal na ementa deste novo restaurante do Food Corner, na Baixa do Porto

Lucília Monteiro

Não faltam benefícios atribuídos ao abacate, o superalimento que é rei do guacamole e ao qual já chamam “ouro verde”. A pensar numa alimentação saudável, Ricardo Cidade, Rui Oliveira e José Pedro Rodrigues abriram, em novembro, um restaurante inteiramente dedicado a este fruto: o Abacate, pois. A ideia foi trazida das praias de Bali, na Indonésia, onde os três sócios, todos surfistas, conheceram várias formas de comer o fruto e vários negócios em torno dele.

Neste novo restaurante situado logo à entrada do Food Corner, o edíficio de cinco andares dedicado à restauração fast food, na Baixa do Porto, o objetivo é que “a comida processada entre na carta o menos possível”, sublinha Ricardo Cidade, arquiteto e um dos sócios que se dedica a tempo inteiro a este projeto. Na ementa do Abacate, o fruto antioxidante está presente em diferentes combinações. As bruschettas e as sanduíches (€6,50 a €7,50) têm nomes como margarida, ouro verde, quintal, fortuna, breda, geada, fuerte e mileno. As smoothies bowls, para comer à colher, vêm com muitas frutas à mistura e substituem uma refeição (€5). Já nas saladas (€7,50), com nomes de praias indonésias como Balangan, Keramas, Uluwatu, Padang, Impossibles e Bingin, o abacate entra acompanhado de quinoa, sementes, ovo escalfado, salmão fumado ou atum fresco.

Em média, revela-nos o proprietário, usam-se dez a 15 quilos de abacate por semana para a confeção das refeições. “Não somos um restaurante vegetariano, mas preocupamo-nos em oferecer uma alimentação saudável”, reforça Ricardo Cidade. O cuidado com os nutrientes nota-se até nas sopas – cozinhadas sem batata, com beterraba ou courgette –, no pão de chia usado nas sanduíches (feito propositadamente pela Confeitaria do Bolhão para o Abacate), nos sumos ou nas sobremesas (preparadas com leites vegetais). Tudo a pensar na nossa saúde, como se vê.

Lucília Monteiro

Abacate > R. Ateneu Comercial do Porto, 12, Porto > seg-dom 12h-24h