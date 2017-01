Há novos sabores no Less by Miguel Castro e Silva

Tártaro de robalo, risotto de limão com vieiras e ovas aryuga e bochecha de porco com falso sarrabulho de milhos e morcela são algumas novidades que o chefe de cozinha Miguel Castro e Silva preparou para a ementa do restaurante Less, na Embaixada, em Lisboa

Jorge Simão

É com um colorido tártaro de robalo com ervas frescas e pesto de beterraba e noz que o chefe de cozinha nos apresenta as novidades que preparou para a ementa do restaurante Less by Miguel Castro e Silva, no interior da Embaixada, em Lisboa. “Confesso que não gosto muito de beterraba, mas a forma como a cozinhei numa espécie de puré, não sabe muito a terra”, nota Castro e Silva.

Nesta refeição, segue-se o atum com ervilhas wasabi, que resulta pela sua simplicidade. Quando se trincam as ervilhas, explode, na boca, um sabor equilibrado e mais subtil do que podíamos esperar. “Não é um bem um ceviche porque a acidez é dada pelo vinagre balsâmico”, descreve o chefe de cozinha. Na nova ementa, há, ainda, um risotto de limão, vieiras e ovas avruga, que é uma variação daquele que existia anteriormente. No início do Less, Miguel Castro e Silva servia um risotto de limão com ovas de salmão, mas agora retirou essas ovas e acrescentou as vieiras e as ovas avruga, um ingrediente que costuma usar com frequência. “Gosto particularmente deste risotto, quer pela caramelização da vieira, quer pela acidez do limão, não esquecendo o sabor a fumo das ovas avruga”, nota.

Jorge Simão

Para as carnes, Miguel Castro e Silva escolheu uma bochecha de porco com falso sarrabulho de milhos e morcela. É “o meu prato provocação deste ano”, diz. A morcela que usa para confecionar esta iguaria também tem a sua mão. “Ajudei a melhorar a receita”, diz. Uma opção da ementa que representa bem a sua cozinha, carregada de sabor sem ser demasiado pesada.

Outra das novidades no Less by Miguel Castro e Silva é o menu degustação (€28), que inclui três pratos e uma sobremesa: tártaro de robalo com ervas frescas e pesto de beterraba e noz, risotto de limão, viera e ovas avruga, gyosas de Porco Alentejano e brownie com mousse de avelã.

Tudo isto para degustar entre os pilares de pedra e as paredes lascadas deste antigo palacete do século XIX transformado na galeria comercial Embaixada. De preferência, na companhia de um cocktail da Gin Lovers, os parceiros residentes do Less by Miguel Castro e Silva.

Jorge Simão

Less by Miguel Castro e Silva > Pç. do Príncipe Real, 26, Lisboa > T. 21 347 1341 > dom-qua 12h-23h qui-sáb 12h-24h; bar: dom-qua 12h-24h, qui-sáb 12h-02h