Brigadeiros em forma de gratidão

São enrolados à mão e chegam às duas dezenas de sabores. Feitos pela designer brasileira Luísa Wersel, podem, agora, ser saboreados no Mercado da Foz do Porto

“Agradecer é a arte de atrair coisas bonitas.” É este é o lema do Brigadão o nome quer aliar o sentimento de gratidão a um negócio de brigadeiros (nascido de uma paixão da brasileira Luísa Wersel e da irmã, Marina, às quais se juntou uma portuguesa, Mónica Monteiro) que acaba de abrir uma loja no Mercado da Foz, no Porto.

Os brigadeiros artesanais (€1,20/cada) – feitos por Luísa Wersel, também designer – já chegam quase às duas dezenas de sabores. Além do branco (feito só com leite condensado) e do de chocolate de leite, há sabores como vinho do Porto, leite-creme, bolo de bolacha ou churros. Todas as semanas, há um novo sabor, como (são os últimos) os de caramelo com flor de sal ou o negro recheado com bolo de cenoura. Enrolados à mão, os brigadeiros são confecionados à vista do cliente e podem ser levados para casa em caixas (de duas, quatro ou 24 unidades), comidos à colher, num frasco (€2,80) ou em forma de bolo (a partir €25).

Brigadão > Mercado da Foz > R. de Diu, Porto > T. 22 610 3164 > seg-sáb 10h-17h, ter-sex 10h-19h, sáb 10h-18h