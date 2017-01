As cinco sopas do Líder aquecem corpo e alma

Com o frio instalado, rumámos ao restaurante Líder, um clássico do Porto, onde se servem cinco sopas tradicionais da gastronomia portuguesa, que chegam à mesa a fumegar. Estes e outros caldos quentinhos – dos asiáticos aos mais modernos – fazem o tema de capa da VISÃO Se7e desta semana

Aqui entre nós, são muitas as figuras públicas do Porto – de políticos a dirigentes desportivos – que não dispensam uma sopa quente quando se sentam para almoçar ou jantar à mesa do Líder, restaurante clássico do Porto, situado nas Antas, quase a fazer 30 anos (abriu em 1988). “Uma canja boa consola qualquer um, não acha?”, diz, certeiro, Manuel Moura, o proprietário da casa e defensor dos produtos tradicionais portugueses. À canja de galinha, junta-se, diariamente, a sopa do dia – que pode ser de couve, feijão-verde ou cenoura – a de agrião (com ovo mexido), o típico caldo-verde com a couve-galega trazida do Mercado do Bolhão, e a alentejana. Esta última surgiu na carta, há uns anos, “a pedido de vários clientes”, e é feita como manda a tradição: “com água fervida com os coentros, ovo escalfado e pão”, explica-nos o dono.

Nesta época fria do ano, e, sobretudo aos fins de semana, fazem-se as papas de sarrabulho, sempre que é possível com pão de Padronelo, de Amarante, terra natal de Manuel Moura. Neste restaurante de cozinha tradicional, não faltam os enchidos da região do Minho que podem ir à mesa, por exemplo, no arroz de moira com grelos com vinha de alhos. Aos domingos, de 15 em 15 dias, há cozido à portuguesa com carnes da quinta. E, como desperdiçar não vem do dicionário de Manuel Moura, se lhe sobrar comida à mesa, pode (e deve) levá-la para casa.

Restaurante Líder > Alameda Eça de Queirós, 120, Porto > T. 22 502 0089 > seg-dom 12h-15h30, 19h-23h