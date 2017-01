O Polícia: Serviços distintos

Restaurante centenário que soube adaptar-se aos tempos sem perder a memória dos sabores. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre O Polícia, em Lisboa

Tiago Miranda

O primeiro registo do ano nesta coluna vai para um clássico da restauração lisboeta, O Polícia, que é gerido pela mesma família desde a sua abertura, em 1900 (está nas mãos das irmãs Cristina e Teresa Miranda, bisnetas do fundador), e que se mantém fiel aos sabores tradicionais portugueses. A cozinha privilegia os produtos frescos, como bem revela a montra de pescado, estrategicamente colocada no caminho de quem se dirige a qualquer uma das quatro salas. À qualidade dos produtos, aqui patente, junta-se a das instalações confortáveis, do ambiente acolhedor e da culinária segura.

O peixe destaca-se tanto pela variedade e frescura como pela confeção, qualquer que esta seja: grelhado, como a garoupa, o linguado ou o robalo com legumes da estação; cozido, como a pescada com batatas torneadas, cebolinhas, cenouras e verduras; frito, como o peixe-galo com arroz de tomate ou de ervilhas e os filetes de polvo com arroz de feijão; e noutras preparações tradicionais, como as lulas recheadas e de caldeirada, os choquinhos à algarvia, o pargo no forno ou o arroz de tamboril com gambas. Recente, mas capaz de vir a tornar-se um dos ex-libris da casa é o prato de gambas panadas com arroz de lingueirão. O bacalhau também tem pergaminhos, seja no forno, seja à Zé do Pipo ou sejam as pataniscas com arroz malandro de tomate ou de coentros.

Do lado da carne há pratos igualmente bons, como a galinha de cabidela, as iscas com elas na frigideira, os rins fritos com cogumelos salteados e molho de natas, a perdiz estufada com castanhas e alguns com dia fixo: mãozinhas de vitela à jardineira ou pivetes com ervilhas (estufado delicioso de rabo de boi), segunda-feira; coelho estufado, terça; dobrada com feijão branco, quarta; cabrito assado no forno, quinta; favas com entrecosto e enchidos à portuguesa, sexta; e cozido à portuguesa, (sábado).

Boa e diversificada doçaria tradicional, de que são exemplos o arroz-doce o toucinho do céu e a sericaia.

O Polícia > R. Marquês Sá da Bandeira, 112 A, Lisboa > T. 21 796 3505, 91 642 9063 e 91 642 8987 > seg-sex 12h-15h, 19h-22h, sáb 12h-15h > €25