Os Castelhanos: Bons sabores portugueses

Cozinha exuberante, cujos postos cimeiros são os assados no forno, num lugar recatado e muito agradável. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Os Castelhanos, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira

Rui Duarte Silva

Para começar bem o ano vamos a um restaurante de cozinha tradicional portuguesa e ambiente familiar: Os Castelhanos, em Nogueira da Regedoura, perto de Espinho. Tem forno a lenha e uma cozinheira de mão cheia que nele assa o cabrito, a vitela e o porco preto de forma magistral. Até o arroz de forno, simples acompanhamento, é uma verdadeira iguaria capaz de, só por si, justificar a ida ao restaurante. Há outros pratos igualmente apelativos, como adiante se dirá. Os produtos são de grande qualidade. Tem salas para fumadores, não fumadores e privativas com decoração sóbria de estilo rústico e ambiente tranquilo, condicente com a pacatez do lugar onde o restaurante se encontra.

A ementa, que é extensa, sugere para entrada vários petiscos tradicionais, como as moelas, as tripas à moda do Porto, a morcela e o presunto “pata negra”, todos muito bons. Depois, dificilmente se resiste às especialidades da casa, que são os assados, em especial o cabrito, perfeito no tempero, na textura e no sabor da carne. Mas pode dizer-se o mesmo da vitela, com a carne tenra e suculenta da pá, e do porco “preto”, que é do cachaço, com aquela gordurazinha que se desfaz em sabor. O arroz de forno, mero acompanhamento, merece honras protagonista.

Ainda nas carnes, há dois pratos com dia fixo muito apreciados: o cozido, à quarta-feira, e os rojões, à sexta. Em relação aos peixes e mariscos há que sublinhar a sua qualidade e frescura, bem como a mestria com que o linguado, a garoupa, o camarão-tigre e os lagostins são assados na brasa e o robalo é confecionado no forno ou no sal. Também nunca falta o bacalhau assado na brasa com batatas a murro e “à moda da casa”, que é uma versão do bacalhau à Zé do Pipo.

Boa doçaria tradicional e não só. Excelente garrafeira. Serviço exemplar.

Os Castelhanos > Av. Bessada, 385, Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira > T. 22 734 4310 > seg-dom 12h-16h, 19h-24h > €25