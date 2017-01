Vindega, um lugar chique q.b.

Fez-se bar, bistrô, “lounge” e garrafeira. “Um sítio informal, mas com requinte e detalhe”, diz Sebastião D'Ávila, proprietário deste novo wine bar no Porto

Rui Duarte Silva

Esta não é uma garrafeira típica, embora exiba uma extensa lista de vinhos. A Vindega ocupa três pequenos pisos num prédio da Foz, bem em frente ao mar, e, além de loja, é bar, bistrô e lounge. Foi em Düsseldorf que Sebastião D’Ávila, 21 anos, viu um wine bar pequeno, de estilo requintado, que decidiu replicar no Porto. “É um sítio informal, mas com requinte e detalhe”, diz.

A Vindega possui mais de 180 referências de vinho, sendo que a região do Douro ocupa cerca de 80% da oferta. Aqui faz-se o culto do néctar dos deuses e também se viaja pelo mundo ao sabor da carta de cocktails assinados por Luís Amaral, de sangria de chá verde e vinho branco, de vinhos da Yealands Estate, da Nova Zelândia, ou do licor francês da Hedonist. No wine lounge experimentam-se ainda os petiscos do chefe Pedro Nunes, do restaurante S. Gião, e, para terminar, na wine store, em redor da mesa comunitária, ficamos a saber como ligar a ementa com o vinho ou, em alternativa, enche-se o cesto de compras.

Exclusiva é ainda a Acqua Armani, a água de serviço oriunda dos Alpes Italianos, da região de Solé. Apesar de muito focada no mercado nacional de vinho, a loja reúne uma seleção de licores, whiskies, gins, tequilas, vinagres balsâmicos, charutos e até chocolate vietnamita da Marou. “Esta não é uma garrafeira de supermercado, mas isso não significa que seja mais cara”, garante Sebastião.

O vinho servido a copo custa entre €3 e €8, enquanto o preço de garrafa começa em €4,90 e pode atingir os €420 se pedir um Barca Velha, de 2004. Entre copos e petiscos, a Vindega serve menu do dia (entrada, prato, copo de vinho e sobremesa €12) e, ao domingo, brunch.

Vindega > Av. do Brasil, 278, Porto > T. 22 326 0443 > ter-qui e dom 10h-23h, sex-sáb 10h-2h