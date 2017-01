Há um novo Celeiro em Lisboa

Quando a abertura de uma megaloja traz consigo 30 novas receitas para servir no restaurante. Sempre com ingredientes biológicos e integrais, pouca gordura ou sal. Fomos ao novo Celeiro de Campo de Ourique, em Lisboa

Podia ser só a abertura de mais uma loja Celeiro (são 39, em Portugal), mas não seria a mesma coisa. E por isso a marca de supermercados de produtos saudáveis, que existe desde 1974, quis começar o ano de outra forma: fechou o pequeno espaço de 80 metros quadrados que existia em Campo de Ourique e abriu outro, cinco vezes maior, no mesmo bairro, junto ao Jardim da Parada, onde antes funcionava um stand de automóveis. E ainda juntou três dezenas de novas receitas à zona do restaurante self service, com o cuidado do costume.

Agora, há frutas e legumes biológicos (quase todos nacionais) onde antes se vendiam carros. Além de uma enorme oferta na área de suplementos, de várias prateleiras ricas em cosmética natural, mercearia selecionada e alguns produtos a granel. Mas a maior novidade encontra-se na área da restauração, com cerca de 25 lugares sentados. O Celeiro à Mesa – assim se passará a chamar – vem mudar a cara a todos os restaurantes que já existem dentro das lojas da marca e acrescentar 30 novos pratos aos bestsellers de antigamente (como o bacalhau).

Desde a semana passada, é possível comer, por €6,99, moussaka de lentilhas, cogumelos recheados ou hambúrgueres de quinoa e grão, só para dar três exemplos e para não entrar pelas sobremesas deliciosas (como a mousse de abacate e lima ou bolo verde de agrião). O sistema continuará a ser o mesmo: todos os dias, o Celeiro à Mesa disponibiliza quatro pratos diferentes, deixando de fora a carne e, num dos casos, o glúten.

De resto, são cozinhados com pouca gordura e sal e, na sua maioria, com ingredientes biológicos e integrais. Com este novo receituário, nascem também mais menus, que começam nos €2,29 por um pequeno-almoço biológico de meia de leite vegetal e torrada. Haja apetite.

Celeiro > R. 4 de Infantaria, 34, Lisboa > T. 96 7610 365 > seg-sáb 9h-20h (o restaurante fecha às 19h)