Os ramens do RO são para sorver, sem embaraços

Haverá algo mais reconfortante do que um ramen? João Pupo Lameiras e Francisco Bonneville acreditam que não, querem ensinar a cidade a comê-los – e, quebrando as regras da boa educação, com som

Lucília Monteiro

Aquele momento em que alguém, atrás do balcão, nos entrega solenemente o ramen como se fosse um cálice sagrado, mexe com João Pupo Lameiras e Francisco Bonneville. Enquanto chefes de cozinha, recorriam ao ramen quando pretendiam vencer o cansaço de outros voos culinários. E, agora, no Porto, querem replicar a experiência vivida em algumas casas japonesas, com um caldo fumegante nas mãos, sorvido sem medo de fazer barulho, para repor as energias. O novo RO tem ramen e também outras especialidades da terra do Sol Nascente, não necessariamente associadas. “Esquecemos os preconceitos, aqui temos o que nos apetece”, defende João, proprietário e consultor de vários restaurantes do Porto (como o LSD e Bacalhau).

Comecemos pelos ramen, as estrelas do restaurante, com aromas e intensidades distintos. “Não há muitas regras, por isso podemos brincar um pouco com os ingredientes”, diz Francisco. Os puros são feitos com noodles (massa alcalina, que lhes dá maior elasticidade), cachaço de porco, bimi (brócolos compridos), ovo, ceboleto e nori (folhas de algas). Mas há também mazemen, o ramen sem caldo (de carne ou de gambas, por €12 e €12,50) e outras variantes. Para quem se estreia nestas lides culinárias, o menu tem nas costas uma ilustração bem-humorada sobre a melhor forma de o comer (embora termine concluindo que cada um faz como lhe apetece).

Na carta, destaque-se ainda o okonomiyaki, uma espécie de panqueca, grelhada na chapa, com três coberturas à escolha, outra das predileções japonesas dos chefes de cozinha. Nas entradas, elencam-se sugestões como croquetas de batata-doce com camarão, tataki panado de presa ibérica ou atum picante (entre €4,50 e €7). Já nas bebidas da casa, o ro hai (xarope com vários sabores) e as sangrias à base de sake. Para fugir das sobremesas típicas, apostaram em gelados de máquina com receitas caseiras (de chá verde, oreos, queijo da serra e marmelada...) e guloseimas como salame de chocolate branco e wasabi, chocolate com caramelo líquido de miso e marshmallow de coco com recheio de maracujá (entre €3,50 e €4). Consoladoras, como tudo o resto.

Lucília Monteiro

RO > R. Ramalho Ortigão, 61, Porto > T. 96 730 7887 > dom-qui 12h-23h, sex-sáb 12h-00h > €12,50 menu do dia