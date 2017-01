DeliDelux: Cem metros quadrados de coisas boas

Na sua segunda loja, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa, a mercearia e cafetaria DeliDelux reforçou a ementa para todas as refeições do dia, desde o pequeno-almoço ao jantar

José Caria

Quem conhece a mercearia, charcutaria e cafetaria DeliDelux, em Santa Apolónia, lembra-se imediatamente da vista de rio, do brunch servido aos fins de semana e das muitas iguarias que enchem as suas prateleiras. Por isso, é impossível não se fazer a comparação assim que se entra na nova DeliDelux, aberta em meados de dezembro, no centro de Lisboa. Nesta segunda loja, não se veem os barcos a navegar no Tejo, nem se palmilham 300 metros quadrados, mas existem muitas novidades na ementa que, por enquanto, só aqui se podem provar, preparadas pela mão de Luís Gaspar, chefe executivo do restaurante Sala de Corte, que também pertence ao grupo Multifood.

Para apetites mais ligeiros, há saladas (couscous com frango teriyaki €14 à carta ou €9,90 pronto para levar), tártaros (novilho €21, atum €17) e um ceviche de salmão, com puré de ervilhas, leche de tigre de coco e maracujá e milho frito (€16). Nos pratos principais, destacam-se o caril de camarão e sapateira com arroz basmati (€19), o lombo de bacalhau lascado com brás de curgete e batata (€16) e o magret de pato (€18), um dos preferidos do chefe Luís Gaspar.

José Caria

A refeição pode terminar com o creme brûlée de erva príncipe com framboesas e crocante de coco (€5): “É um clássico, mas quando é bem feito é muito bom”, diz o autor da ementa, habitualmente dedicado às carnes na Sala de Corte, perante esta “reviravolta”. “Um bom cozinheiro não faz apenas um prato ou um só conceito”, comenta.

“Vamos aplicar este menu, a partir de março, na primeira DeliDelux”, esclarece Rui Sanches, proprietário do grupo Multifood, com mais de 120 restaurantes em Portugal Continental e Ilhas. “Trouxemos para aqui um bocadinho de tudo o que temos em Santa Apolónia: os melhores chás, os melhores vinhos, os melhores queijos, entre outros produtos que estão arrumados por toda a loja. Apostamos, também, numa cozinha bem equipada, porque acredito que a consistência está relacionada com os equipamentos usados”, afirma.

À entrada, à esquerda, ficaram logo os vinhos e, do lado oposto, os pratos, os sumos e as sopas embaladas, prontas a levar. Depois, é seguir pelos 100 metros quadrados fora, e descobrir as massas, as conservas, os azeites, os foie gras, as mostardas, os queijos, os enchidos e os chás.

De segunda a sexta, são servidos três pequenos-almoços, entre as oito da manhã e o meio-dia: o clássico, o Delight e o Delux (com preços de €2,50 a €4,90). Aos sábados, domingos e feriados, não falta o brunch, entre as nove e a uma da tarde.

DeliDelux > R. Alexandre Herculano, 15A, Lisboa > T. 21 314 1474 > seg-dom 8h-23h