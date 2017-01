Fuyumaki, um rolo de inverno, por Anna Lins

Receita da chefe de cozinha do restaurante Miss Jappa, em Lisboa

Mário João

Ingredientes (para 1 pessoa)

100 g arroz de sushi (shari)

1 uni folha de papel de arroz

0,5 g rebento de daikon

45g abóbora assada

2 uni camarão 35/40

20 g farinha de tempura

25g água

15 g pepino

10 g amêndoa laminada torrada

Óleo para fritar

Preparação

Cortar a abóbora em tiras (batonetes) e assar a 170ºC por 15 minutos. Descascar o camarão , deixando o último anel de casca e cauda, dar 3 golpes ligeiros na zona da barriga (para evitar que encaracole ao cozinhar). Misturar a água e farinha, mergulhar o camarão neste preparado e fritar em óleo abundante. Cortar o pepino em tiras (batonetes). Molhar o papel de arroz em água fria, colocar sobre a tábua, espalhar um pouco do daikon, por cima colocar as 100 g de arroz de sushi formando um rectângulo. Ao centro do arroz dispor em linha o pepino, abóbora, camarão de tempura e amêndoa. Enrolar com a ajuda de uma esteira. Cortar o rolo em 8 fatias e servir.