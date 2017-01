Domingo perfeito tem cozido à mesa

Estão de volta os Domingões à cafetaria do Village Underground Lisboa, em Alcântara, com cozido à portuguesa para o almoço e insufláveis para as crianças

É uma espécie de proposta para um domingo perfeito, passado em família. Os adultos convivem à mesa, entre conversas e um reconfortante cozido à portuguesa, enquanto os mais novos brincam lá fora, entre contentores e insufláveis – ou ensaiam manobras na rampa de skate. São os Domingões, assim se batizaram estes almoços na cafetaria do Village Underground Lisboa, em Alcântara, que acontecem em dia santo da semana. Até final de janeiro, com cozido à portuguesa na ementa, depois, em fevereiro, com feijoada da nossa (são 12 euros por prato, bebida e café, e as crianças até aos 10 anos não pagam).

A cafetaria do Village – que ocupa um antigo autocarro de dois andares colocado em cima de um contentor com vista para a Ponte 25 de Abril – tem ainda a vantagem de ter estacionamento à porta, porque para lá chegar pode entrar com o carro dentro do Museu da Carris, em Alcântara. Só se pede que, junto à cancela, diga bom dia e explique ao que vai. Deliciar-se com um prato bem servido de carnes de vaca e porco, enchidos, couves e caldo a fumegar. E aproveitar o domingo de descanso, claro.

Em alternativa ao cozido à portuguesa, há tostas e saladas e ainda brunch. Por 14 euros tem direito a sumo laranja natural, ovos mexidos (com salmão, espargos ou farinheira), queijo, fiambre, manteiga e doce para pôr no croissant ou no pão de cerais, e uma bebida quente (há uma versão mais completa por €18 e ainda um brunch vegetariano que custa €15). Outra novidade mais recente da cafetaria do Village são os jantares à sexta-feira e sábado, com ementa especial.

Domingões > Village Underground Lisboa > Museu da Carris > R. 1.º Maio, 103, Alcântara, Lisboa > até 29 jan, dom 13h > T. 91 111 5533 ou cafetariavillage@gmail.com