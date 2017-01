No Deli, os olhos também comem

Na nova cafetaria perto do Princípe Real, em Lisboa, o pequeno-almoço é rei e os bagels, tostas e saladas, os seus pajens

António Bernardo

Já diz a sabedoria popular que de manhã é que se começa o dia. No novo Deli, aberto há pouco mais de mês e meio no cimo da Rua da Imprensa Nacional, em Lisboa, pode seguir-se a máxima à risca e de barriga cheia. O pequeno-almoço com ar de brunch é a estrela desta cafetaria e take-away, perto do Príncipe Real. Robusto e variado, o menu de pequeno-almoço (€5) inclui bebida quente (café, galão, chá), iogurte natural com granola e fruta fresca da época, croissant, torrada ou bagel, ovo escalfado, manteiga e compota. É difícil resistir-lhe, mas a ementa do Deli tem outras propostas igualmente de encher o olho e o estômago.

Da montra de vidro, espreitam bagels e croissants (servidos simples ou com recheio), pastéis de nata e empadas de galinha que tanto podem servir de almoço como de lanche. Sobre o balcão repousam, em gelo, o smoothie e o sumo do dia, e uma quiche, que se pode acompanhar com salada ou batata chips e vai variando todos os dias. Mas há outras sugestões que não estão à vista: tostas, tapas, sandwiches e saladas.

Por agora, no top dos mais pedidos, estão a tosta British (rosbife, mostarda Dijon, tomate e rúcula, €6), a salada veggie (cuscuz com legumes assados, €5,50) e a bagel de salmão (com queijo creme e rúcula, €4,50). Tudo propostas são leves, para poderem ser apreciadas a qualquer hora do dia, consoante as fomes e as vontades.

É num banco corrido, estofado em tom de bege, e em bancos de estilo tripé que se acomodam os clientes em quatro mesas e ao balcão junto à janela. Os jornais do dia e as revistas convidam a ficar por ali, em leituras mais ou menos prolongadas. Discreto e sem artifícios decorativos, nas paredes pintadas de azul e branco vê-se apenas o logótipo do Deli em néon. Não é preciso muito ali, só apetite e gosto pelas coisas boas e simples. Sem pressas.

António Bernardo

No Deli, o mês de janeiro é sinónimo de novidades: chegam os pratos do dia (carne, peixe e vegetariano), mais uma salada, a César de frango, e variedade da pastelaria vai aumentar com a introdução de éclairs, napolitanas de chocolate e de doce de ovos, crepes e scones.

Deli > R. da Imprensa Nacional, 116 F, Lisboa > T. 21 390 0376 > seg-sex 8h30-18h30, sáb 9h-19h