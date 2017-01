A escolha do vinho: Vá pelo seu gosto

O gosto pessoal deve presidir à escolha do vinho sem, todavia, impedir que se experimentem outros e se descubram novos aromas e sabores. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Ricardo Bernardo

Muitos consumidores refugiam-se nas marcas que conhecem, uns por receio, outros por comodismo, e não saem daí, ficando sem ideia da variedade e riqueza dos vinhos que o país tem. Com centenas de castas e tantos e tão diferentes “terroirs”, Portugal produz vinhos únicos, que a mais alta crítica internacional já não ignora, antes aplaude, como foi bem notório em 2016. Por cá, nem todos dão por isso e é pena, pois não sabem o que perdem.

Ao começar um novo ano, deixamos-lhes esta sugestão: sem esquecerem os vinhos que apreciam, provem outros, de regiões diferentes, e não só Alentejo e Douro, que são sempre focadas, mas também Minho, Trás-os-Montes, Terras de Cister, Beira Atlântico, Terras do Dão, Terras da Beira, Lisboa, Tejo, Península de Setúbal, Algarve, Madeira e Açores, enfim, todas as regiões vitícolas portuguesas. Ficarão a saber mais e a ter novas opções para partilhar com familiares e amigos, pela certa.

E como escolher? É para isso que servem as classificações e as pontuações dos especialistas, mesmo sabendo-se dos interesses que as influenciam e da subjetividade que lhes é inerente. Mas dão pistas e ajudam, pelo menos, a identificar vinhos, estilos, singularidades, tendências, modas. O que é importante é que prove e que faça, cada qual, o seu juízo sobre os vinhos, por forma a levar para casa os que preferir. São esses os melhores.

Três vinhos para descobrir

Luís Costa Bairrada DOC Bruto Natural 2014 A combinação clássica de uvas das castas Pinot Noir e Chardonnay é a base deste vinho que, sendo ainda jovem, mostra credenciais que o colocam na galeria dos grandes espumantes bairradinos. Bela cor amarela palha, aroma intenso e complexo com uma vasta gama de boas sensações olfativas a flores secas, casca de citrinos, ligeiros tostados. Paladar muito fresco, mousse cremosa e boa persistência. €17,50

Pôpa Black Edition tinto 2014 Uma novidade do Douro, proveniente da Quinta do Pôpa, com aroma limpo pautado pelas notas de frutos maduros e de especiarias, paladar persistente com taninos firmes envolvidos pela fruta, boa acidez, estrutura, equilíbrio e final personalizado. É um vinho de conforto, quente, que tanto acompanha o petisco e a conversa à lareira como os pratos de carne, ou mesmo um bom peixe assado à mesa. €13,50

Pedra Cancela Malvasia-Fina/Encruzado Reserva branco 2015 Eis o Dão e duas das suas castas brancas mais nobres, a Malvasia Fina e a Encruzado, no seu esplendor: vinho com uma bela cor amarelada, bem citrina; aroma frutado e floral muito elegante com referências tropicais e a flor de laranjeira, notas minerais e apontamentos fumados; paladar elegante, volumoso e muito fresco, com excelente acidez. Óbvia aptidão gastronómica. Excecional relação entre a qualidade e o preço. €12