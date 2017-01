Por um dia, o advogado Manuel Magalhães e Silva será o "chefe improvável" do Eleven

O jantar servido esta quarta-feira, 11, a partir das 20 horas, no restaurante Eleven, em Lisboa, será preparado por um convidado especial, o advogado Manuel Magalhães e Silva, que se junta ao chefe Joachim Koerper neste “tribunal” de sabores

Nesta quarta-feira, 11, o advogado Manuel Magalhães e Silva, especializado em contencioso civil e criminal, substitui a toga pelo avental e apresenta-se na cozinha do restaurante Eleven, em Lisboa. Depois do antigo ministro Miguel Poiares Maduro ter aceite o convite para cozinhar um menu preparado a quatro mãos, é a vez do conhecido advogado do escritório Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva e Associados mostrar os seus dotes culinários, participando na iniciativa Chefs Improváveis.

“Primeiro deixo o convidado escolher, depois seleciono eu e, a seguir, ajustamos os pratos. Cada um cozinha o seu, mas o chefe convidado tem apoio de toda a minha brigada”, diz Joachim Koerper sobre a iniciativa. O jantar terá início com uma das sugestões escolhidas e preparadas por Manuel Magalhães e Silva que, após o amuse bouche, servirá um atum, puré de shitakes, pickles de enoki e daikon marinado. Segue-se a opção risoto com trufa preta e codorniz confecionada pelo chefe anfitrião Joachim Koerper, com uma Estrela Michelin, responsável pelo êxito do Eleven, em Lisboa.

A refeição continua depois pelos sabores da carne com o lombo de novilho em balsâmico a baixa temperatura com batatas fritas e esparregado da autoria do advogado. Da sobremesa ficará encarregue o chefe Koerper. A sua sugestão: Um donut 2017. Fica na imaginação de cada um adivinhar os seus ingredientes e no paladar de quem se inscrever neste jantar que acontece já esta quarta-feira, no topo do Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Eleven > Jardim Amália Rodrigues, Lisboa > T. 21 386 2211 > 11 jan, qua a partir das 20 horas > €89 por pessoa, sem bebidas