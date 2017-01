Toscano: Baluarte da tradição

Encostado à Marginal, a ver o mar, é um reduto da cozinha portuguesa e tem ambiente confortável e tranquilo. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Toscano, na Parede, na linha de Cascais

Mário João

Vem dos princípios dos anos 70 e tem sabido preservar, ao longo do tempo, os sabores genuínos da cozinha tradicional portuguesa, o serviço delicado e o ambiente acolhedor. Pouco mudaram, também, as instalações, exceto o antigo bar, à entrada, que deu lugar a uma salinha de espera, onde agora estão as vitrinas de peixe e de marisco, dando muito maior visibilidade aos produtos, que bem a merecem. A sala envidraçada parece avançar para o mar, oferecendo um belo panorama (no piso superior há outra com 35 lugares, que dá para um terraço, sendo destinada a eventos).

A ementa muda em função dos produtos e das respetivas épocas, dando especial relevo à lampreia e ao sável, nos primeiros meses do ano, e à caça (coelho bravo, lebre e perdiz), nos últimos. Para começar, vêm à mesa torradas, pão de chouriço e patê de marisco, que cumprem bem o papel de entreter a boca. No capítulo das entradas, as preferências recaem nas amêijoas à Bulhão Pato (amêijoas do Algarve grandes e deliciosas), nas gambas “al ajillo”, nas gambas da costa com sal e nos choquinhos à algarvia (tão pequeninos que não lhes tiram as conchas calcárias para não perderem a forma, sendo conveniente fazê-lo no prato; o sabor compensa o trabalho), que são quatro propostas excelentes. Entre os pratos principais, destacam-se: peixe no pão, ex-líbris da casa, com robalo ou dourada (receita original com o peixe escalado e passado rapidamente no azeite quente antes de ir ao forno envolvido no pão); arroz de marisco, rico e saboroso; gambas panadas com arroz de marisco, lula da costa (quando aparece) recheada à provençal (recheio de carne e cabeças das lulas); crepes de lavagante com arroz de gambas; galinha de cabidela (sabor intenso e familiar); bochechas de porco ibérico (belo estufado com vinho tinto); lebre com arroz; língua de vitela estufada com batatas assadas com cebolinhas e esparregado (revisitar um clássico); bife do lombo no pão (alourado antes de ir ao forno no pão, à semelhança do peixe); e, a partir da primeira semana de janeiro, lampreia à minhota (em arroz) e à bordalesa, outro prato emblemático. Doçaria conventual a encher o carrinho, que para em todas as mesas. Boa garrafeira.

Toscano > Pcta. Barbosa Magalhães, 2, Parede > T. 21 457 2894 e 21 458 2020 > seg-dom 12h-16h, 19h-24h > €30 (preço médio)