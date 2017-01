O Gaveto: Português requintado

A cozinha tradicional a ser tratada como merece e a mostrar a sua real categoria, sem ceder e sem temer as modas. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante O Gaveto, em Matosinhos

Um dos restaurantes mais conceituados de Matosinhos é O Gaveto, que se mantém fiel à tradição gastronómica da cidade, baseada no peixe e no marisco, a que junta vários clássicos da cozinha portuguesa: bacalhau, lampreia, sável, cozido, cabrito e vitela assados, rojões e tripas à moda do Porto, entre outros. A passagem de testemunho do fundador, Manuel Pinheiro, aos filhos, João Carlos e José Manuel Silva, não fez mudar o rumo, que vai dos produtos frescos da época e da culinária competente e sólida ao serviço profissional e ao ambiente acolhedor.

É quase inevitável começar a refeição com marisco do dia – camarão da costa, canilhas, perceves, santiagos, conforme o mar e a época – ou amêijoas à Bulhão Pato, que são das legítimas, carnudas e saborosas. Ao natural ou confecionados, todos os mariscos são de qualidade inquestionável. Depois, o peixe do dia insinua-se, seja na grelha (rodovalho, pregado, linguado, robalo, garoupa e cherne, entre outros), no sal (robalo) ou no forno (robalo, goraz e pargo). Excelentes, também, os arrozes, em especial os de tamboril, de lavagante e de marisco, o primeiro delicado, o segundo exclusivo, o último muito bem composto com camarão da costa, amêijoas, sapateira e lagosta ou lavagante. A lampreia, cuja época começa já no primeiro dia de janeiro, devendo constar da ementa logo no dia dois, em arroz e à bordalesa, não se pode perder. Boas carnes, como o bife da casa (na frigideira, com amêijoas, camarão e batatas fritas), o entrecosto de boi laminado (bife da vazia grelhado) e a carne de porco à alentejana. No meio de tudo isso, não esquecer os pratos do dia, que são clássicos da cozinha tradicional: segunda-feira, bacalhau à lagareiro e tripas à moda do Porto; terça, bacalhau à moda de Braga e bife na frigideira; quarta, bacalhau no forno e rojões à moda do Minho; quinta, peixe assado no forno e arroz de pato (à antiga, desfiado e escondido); sexta, bacalhau à Gomes de Sá e rosbife; sábado, bacalhau à Gaveto (recheado com presunto) e tripas à moda do Porto; domingo, bacalhau à Zé do Pipo, cozido à portuguesa, cabrito e vitela assados no forno. Boa doçaria tradicional, servida com a sugestão de um Porto para acompanhar. Excelente garrafeira. Serviço profissional, atento e eficaz.

O Gaveto > R. Roberto Ivens, 826, Matosinhos > T. 22 937 8796 > seg-dom 12h-24h > €30 (preço médio)