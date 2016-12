Onde comprar marisco para a noite de fim de ano

O marisco é uma iguaria que não costuma faltar à mesa na noite de fim de ano. Nestes oito sítios em Lisboa, vendem-se percebes, gambas, santolas, búzios, lagostas, ostras, mexilhão ou navalheiras, crus ou cozidos, prontos para levar para casa

Mário João

O marisco tem quase sempre lugar marcado na mesa do revéillon. Nestes oito restaurantes e loja, em Lisboa e arredores, há marisco do bom à espera que o venham buscar. No centro da cidade, na Avenida Almirante Reis, a emblemática Cervejaria Ramiro (T. 21 885 1024) vende para fora tudo o que está disponível na carta, sendo que a oferta depende sempre do que o mar der nesse dia. A variedade é muita e vai do marisco mais barato, como as sapateiras, ameijoas, conquilhas, gambas, ao mais caro, como as lagostas, lavagantes, carabineiros ou camarão tigre. Pode-se ir buscar até às 19 horas de sábado, 31.

Muito próximo, ainda na Almirante Reis, está a Marisqueira do Lis (T. 21 885 0739). Até à meia-noite de sábado, 31, compra-se ali marisco vivo ou já cozinhado, das gambas ao lavagante, conforme o gosto e o orçamento. O mesmo se passa na Nune’s Real Marisqueira (T. 21 301 9899), em Belém, onde os mariscos cozidos e crus podem ser recolhidos até à meia-noite. A gamba, os cascos de sapateira e a santola costumam ser os mais procurados, mas a marisqueira vende de tudo, desde lagostins aos cavacos, do camarão à sapateira, e sem acréscimo de valor.

Em Benfica, e para que nada falhe no jantar de véspera de Ano Novo, o restaurante/marisqueira A Roda (T. 21 714 2955) vai cozer 300 quilos de sapateira, um dos mariscos com mais saída nesta data festiva. A oferta inclui ainda gambas, canilhas, camarão de Espinho e percebes. A lagosta, lavagante e santola são cozidas ao momento, o que implica um período de espera de cerca de 30 minutos.

José Carlos Carvalho

Em Cascais, o restaurante Marisco da Praça (T. 21 482 2130), instalado no Mercado da Vila, aconselha as encomendas, para que possa contar com tudo o que pensou comprar. Pode optar pelas sapateiras, bruxas, lagosta, ostras, carabineiros, santolas, gamba tigre e até arroz de marisco. A recolha pode ser feita até às 19 horas do dia 31.

Na Ericeira não é difícil encontrar locais onde comprar marisco para levar para casa. É o caso do restaurante Viveiros do Atlântico (T. 261 860 300), que vende marisco vivo e cozido: cinco variedades de ameijoa, ostras, lingueirão, mexilhão, berbigão, percebes da Ericeira, canilhas do Algarve, recheio de sapateira (vendido ao quilo), lagosta, lavagante, patas de caranguejo real, santola cozida (recheada ou ao natural). E ainda marisco congelado (gambas e camarão tigre de vários calibres), mariscadas (para duas ou quatro pessoas) e pratos quentes como a sopa real do mar. Também ali, a Marisqueira César (T. 261 860 950) disponibiliza para levar para casa tudo o que houver nesse dia, desde navalheiras, camarão de Espinho, búzios, sapateiras, camarão e também sopa de marisco, por exemplo. Por uma questão de comodidade, é aconselha a encomenda, que pode ser levantada até às 20 horas da noite de sábado, 31.

Na Costa da Caparica, a loja Mariscos Grazina (T. 21 802 6428) vende marisco vivo, congelado e cozido: ostras, buzinas, ameijoas, sapateiras, berbigão, camarão de Espinho, lambejinhas, santolas ou burriés.

Tudo para que nada falte na última noite do ano. Bom apetite, então, e boas entradas em 2017.