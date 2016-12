7 novos cocktails de inverno para brindar ao Ano Novo

Ao Red Frog e ao Café Bar do Bairro Alto Hotel, em Lisboa, já chegaram novos cocktails para aquecer os dias frios e ajudar a brindar a 2017

Queijo, Pastel de Nata, toucinho fumado e azeite. Estes sabores, pouco comuns na preparação de bebidas, são os ingredientes principais da receita do D.O.P. Flip, um dos 21 novos cocktails da carta de inverno do Red Frog, em Lisboa. Doce e cremoso, é preparado com Dalva 10 Tawny Reserve Porto e Dalma Aguardente Velha, numa combinação intensa com 20% de teor alcoólico.

Entre as novidades do Red Frog está também o cocktail The Funky Donkey, uma boa opção para quem prefere sabores tropicais sem perder intensidade (Plantation Dark Rum, banana and cherry Falernum, manteiga de amendoim, miso caramelo, jaca, beterraba e laranja, €9,50), e o verdíssimo Green is the new Black, a bebida certa para apreciadores de combinações frescas e vegetais (Tanqueray Ten Gin, Ketel One Vodka, ervilha, erva trigo, cardamomo, funcho, limão, clara de ovo, sal negro, €10,50). Já o cítrico e frutado New Bee’s on the Block, servido num frasco com tampa de cortiça, pode enganar pela beleza da apresentação. Na verdade, tem 26% de teor alcoólico e é preparado com Jameson Whisky, Bee Pollen & Popcorn Tea, Licor Beirão, gengibre, flores, ketchup de mel e citrinos, ferrão de abelha (€10).

No total, a nova carta de inverno do Red Frog – eleito o Melhor Bar de Portugal e vencedor na categoria de Melhor Carta de Bar na edição 2016 do Lisbon Bar Show – apresenta 28 cocktails (sete transitam de cartas anteriores). As sugestões, que variam em intensidade, bebidas, sabores e apresentação original, chegaram a este speakeasy bar lisboeta no início de dezembro, mesmo a tempo de aquecer as noites de inverno e ajudar a brindar ao ano novo.

Outro local de referência no que diz respeito a cocktails é o Café-Bar BA do Bairro Alto Hotel, em Lisboa. Aqui, a carta também sofreu alterações com a chegada do tempo frio e passou a incluir dois novos cocktails quentes, o Tennessee, feito com Jack Daniels, Grand Marnier e xarope de açúcar (€10,50) e o Coffee Queen, uma mistura de Cointreau, Amaretto Disarono, café, natas e noz-moscada ralada (€12). E sosseguem os clientes habituais do Cariocas de Lisboa (também servido quente), porque a bebida continua na lista, mas agora ao lado de outras novidades como o Summer Love (June, Aperol, sumo de toranja, sumo de arando e clara de ovo, €13) e o Spice Honey Flower (June, G´Vine, mel, sumo de limão, sumo de laranja e chili (€14), que incluem na receita Esprit de June, um licor francês especial feito a partir das flores da videira (só florescem em junho) de castas como Merlot, Ugni Blanc, Cabernet Sauvignon. Estes são servidos frios e têm sabores mais frutados e frescos, ideais para fazer sonhar com o verão.

Red Frog > R. do Salitre, 5, Lisboa > T. 21 583 1120 > seg-qua 18h-2h, qui-sáb 16h-4h

Café-Bar BA > Bairro Alto Hotel, Pç. Luís de Camões, 2, Lisboa > T. 21 340 8288 > seg-dom 11h-1h30