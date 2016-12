Espumantes para brindar a 2017

Quatro espumantes para a passagem de ano, selecionados pelo crítico gastronómico da Visão Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Marquês de Borba Espumante Rosé 2013

Este espumante, que veio reforçar uma das marcas mais emblemáticas do Alentejo, Marquês de Borba, e um portefólio tão vasto e rico como o de João Portugal Ramos, entrou no segmento premium e marcou logo posição, por ser distinto: belíssima cor rosa-salmão, aspeto límpido com bolha muito fina e persistente; aroma complexo em que sobressaem as notas de citrinos; paladar elegante, fresco e seco, revelando até ao final, que é longo, uma encantadora harmonia. > €12,49

Quinta das Bágeiras Grande Reserva Bruto Natural 2011

Todos os vinhos da Quinta das Bágeiras são clássicos, elaborados segundos as práticas tradicionais, procurando ter sempre qualidade e carácter, como sucede com este espumante, que é um Bruto Natural, ou seja, sem adição de açúcar. O estilo austero parece acentuar-lhe a elegância, com grande intensidade de aromas e sabores, muito corpo e enorme frescura. Ideal para a mesa. > €18,50

Vértice Gouveio 2007

Feito exclusivamente de uvas da casta Gouveio, este vinho prova, sem margem para dúvidas, que o desafio das Caves Transmontanas para criar espumantes de qualidade superior no Douro está ganho. Com 60 meses de estágio em garrafa, tem bolha finíssima, aroma complexo e rico, excelente estrutura e muita, muita, elegância. Ombreia com os melhores em qualquer lugar. Imprescindível à mesa. > €24,90

Murganheira Touriga Nacional Bruto 2009

É um “Blanc de Noirs”, conforme diz o rótulo, ou seja, um vinho espumante branco feito de uvas tintas, neste caso de uma só casta, a nobre Touriga Nacional. Tem aspeto límpido, que faz com que as bolhas finas que se libertam continuamente brilhem ainda mais; cor palha-clara e brilhante; aroma muito frutado com notas de baunilha e de alperce; paladar requintado com frescura e leveza acentuadas. É um espumante de categoria superior. > €15