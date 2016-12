Zizi: Espaço e comida de conforto

Muito boa localização, sobre a praia, e ainda melhor comida, à base de peixes e mariscos daquele mar. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Zizi, na Praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia

Lucília Monteiro

Confortavelmente instalado na sala ou numa das esplanadas do restaurante Zizi, de preferência a que está sobre a areia - mesmo no inverno, desde que haja sol -, o cliente regala-se com a vista da praia da Aguda, antegozando o prazer da refeição que, pela certa, está a ser feia à base de peixes e mariscos pescados naquele mar. Além do produto de excelência, pode confiar na arte de Manuel Ferreira, o dono da casa, cujas mãos foram feitas para a cozinha. E na sala está a sua filha, Vera, desde há dois anos, ao longo dos quais tem vindo melhorar a imagem dos restaurante, esmerando-se no acolhimento e modernizando as instalações, que estão mais confortáveis e bonitas. Sobram razões para ir até à praia da Aguda ver o mar e saborear o que ele dá.

Para começar recomendam-se as amêijoas, grandes e carnudas, e o mexilhão (ambos à Bulhão Pato, à espanhola ou ao natural, conforme as preferências), os perceves (percebas, na grafia nortenha), o camarão da costa e a sapateira, se houver. Depois, o peixe do dia grelhado – dourada, robalo, linguado, rodovalho, sargo, lulas, entre outros - é sempre tentador, tal como o arroz de marisco, que leva um pouco de tudo o que há (com e sem casca), cremoso e rico; a caldeirada, a massada e o arroz e de peixe, todos rescendentes; os filetes de pescada (fresca, obviamente); e entre os pratos mais recentes, mas já com lugar certo na ementa, o robalo à Bulhão Pato, a espetada de tamboril com camarão-tigre e a deliciosa cataplana de rodovalho com amêijoas.

Doçaria apelativa, em especial os tradicionais leite-creme, rabanadas e sete saias (bolachas de amêndoa com chantilly e chocolate ou framboesa). Garrafeira muito boa, incluindo vinhos de pequenos produtores que raramente se veem nos supermercados, com o senão de só servirem a copo o vinho da casa.

De terça a sexta-feira tem um “menu executivo” com pão e manteiga, sopa ou sobremesa, prato (de peixe ou de carne) e café, com o preço fixo de dez euros. Serviço atento, simpático, eficaz (pratos feitos ao momento, demora inevitável).

Lucília Monteiro

Zizi > R. do Mar, Praia da Aguda, Vila Nova de Gaia > T. 227 620 728 > ter-sáb 12h-15h, 19h30-22h30, dom 12h-15h > €25 (preço médio)